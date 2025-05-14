Уругвайский ветеран снова стал джокером Жироны в Ла Лиге
Кристиан Стуани забил очередной гол после выхода на замену
В матче 36-го тура испанской Ла Лиги Жирона на выезде победила Вальядолид со счетом 1:0.
Героем встречи стал 33-летний уругвайский нападающий Жироны Кристиан Стуани.
Уругваец снова забил победный гол за Жирону, и снова сделал это после выхода на замену.
Начиная с сезона 2022/23, Кристиан Стуани забил уже 19 голов после выходов на замену. Это больше, чем любой другой игрок топ-5 европейских чемпионатов.
В последних 5-ти матчах Жироны Стуани забил 4 гола.
Всего в сезоне 2024/25 голы уругвайского нападающего принесли команде уже 11 очков (8 – после выхода на замену).
Без голов Кристиана Стуани Жирона занимала бы 19 место, имея в своем активе лишь 30 набранных очков.
Cristhian Ricardo Stuani Curbelo. Digueu-li el que vulgueu 👇 pic.twitter.com/tOAebG68j8— Girona FC (@GironaFC) May 13, 2025
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