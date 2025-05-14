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  4. Уругвайский ветеран снова стал джокером Жироны в Ла Лиге
Испания
14 мая 2025, 07:33 |
291
0

Уругвайский ветеран снова стал джокером Жироны в Ла Лиге

Кристиан Стуани забил очередной гол после выхода на замену

14 мая 2025, 07:33 |
291
0
Уругвайский ветеран снова стал джокером Жироны в Ла Лиге
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристиан Стуани

В матче 36-го тура испанской Ла Лиги Жирона на выезде победила Вальядолид со счетом 1:0.

Героем встречи стал 33-летний уругвайский нападающий Жироны Кристиан Стуани.

Уругваец снова забил победный гол за Жирону, и снова сделал это после выхода на замену.

Начиная с сезона 2022/23, Кристиан Стуани забил уже 19 голов после выходов на замену. Это больше, чем любой другой игрок топ-5 европейских чемпионатов.

В последних 5-ти матчах Жироны Стуани забил 4 гола.

Всего в сезоне 2024/25 голы уругвайского нападающего принесли команде уже 11 очков (8 – после выхода на замену).

Без голов Кристиана Стуани Жирона занимала бы 19 место, имея в своем активе лишь 30 набранных очков.

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Кристиан Стуани Жирона Вальядолид Ла Лига чемпионат Испании по футболу статистика
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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