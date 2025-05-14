ВИДЕО. Скандальный момент уик-энда УПЛ. Стычка в матче Карпат и Александрии

В заключительные минуты матча 28-го тура УПЛ между «Карпатами» и «Александрией» (2:1) произошла массовая стычка.

Инцидент начался после словесного конфликта между главным тренером львовского клуба Владиславом Лупашко и защитником гостей Никитой Кравченко.

Напряжение на поле быстро переросло в толкотню, к которой присоединились представители обеих команд. Несмотря на эмоциональный всплеск, ситуация завершилась без последствий – стороны впоследствии нашли взаимопонимание.

Владислав Лупашко: «Всё закончилось хорошо. После момента мы объяснились и пожали друг другу руки. Никита хотел выполнить аут, а я оказался у него на пути. Он меня оттолкнул, я отреагировал на это. Не нужно было этого делать. Главное, что мы нашли общий язык».

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ВИДЕО. Главный момент уик-энда УПЛ. Стычка в матче Карпат и Александрии