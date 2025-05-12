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  4. Тренер Карпат рассказал о драке с игроком Александрии в последнем матче
Украина. Премьер лига
12 мая 2025, 21:33 | Обновлено 12 мая 2025, 21:45
1090
1

Тренер Карпат рассказал о драке с игроком Александрии в последнем матче

Тренер «львов» – о стычке с Кравченко

12 мая 2025, 21:33 | Обновлено 12 мая 2025, 21:45
1090
1
Тренер Карпат рассказал о драке с игроком Александрии в последнем матче
ФК Карпаты. Владислав Лупашко

В воскресенье, 11 мая, львовские «Карпаты» сыграли против «Александрии» в матче 28-го тура Украинской Премьер-лиги. Львовяне одержали победу со счетом 2:1.

В конце матча между наставником «Карпат» Владиславом Лупашко и защитником «Александрии» Никитой Кравченко возник конфликт, который привел к массовой стычке. Позже Лупашко подробно рассказал об этом эпизоде.

– Что произошло во время стычки с Никитой Кравченко?

– Все закончилось хорошо. После момента мы объяснились и пожали друг другу руки. Никита хотел выполнить аут, а я оказался на его пути. Он меня оттолкнул, я отреагировал на это. Не нужно было этого делать... Главное, что мы нашли общий язык.

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Владислав Лупашко Никита Кравченко чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Александрия Украинская Премьер-лига Карпаты - Александрия
Дмитрий Олейник Источник: ФК Карпаты Львов
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Gargantua81
да не толкал он его, вот уж мудак этот Лупашко
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