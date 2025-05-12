Тренер Карпат рассказал о драке с игроком Александрии в последнем матче
Тренер «львов» – о стычке с Кравченко
В воскресенье, 11 мая, львовские «Карпаты» сыграли против «Александрии» в матче 28-го тура Украинской Премьер-лиги. Львовяне одержали победу со счетом 2:1.
В конце матча между наставником «Карпат» Владиславом Лупашко и защитником «Александрии» Никитой Кравченко возник конфликт, который привел к массовой стычке. Позже Лупашко подробно рассказал об этом эпизоде.
– Что произошло во время стычки с Никитой Кравченко?
– Все закончилось хорошо. После момента мы объяснились и пожали друг другу руки. Никита хотел выполнить аут, а я оказался на его пути. Он меня оттолкнул, я отреагировал на это. Не нужно было этого делать... Главное, что мы нашли общий язык.
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