Тренер Карпат рассказал о драке с игроком Александрии в последнем матче

В воскресенье, 11 мая, львовские «Карпаты» сыграли против «Александрии» в матче 28-го тура Украинской Премьер-лиги. Львовяне одержали победу со счетом 2:1.

В конце матча между наставником «Карпат» Владиславом Лупашко и защитником «Александрии» Никитой Кравченко возник конфликт, который привел к массовой стычке. Позже Лупашко подробно рассказал об этом эпизоде.

– Что произошло во время стычки с Никитой Кравченко?

– Все закончилось хорошо. После момента мы объяснились и пожали друг другу руки. Никита хотел выполнить аут, а я оказался на его пути. Он меня оттолкнул, я отреагировал на это. Не нужно было этого делать... Главное, что мы нашли общий язык.