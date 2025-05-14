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Англия
14 мая 2025, 03:37 | Обновлено 14 мая 2025, 03:58
69
0

Впервые за полстолетия. Манчестер Юнайтед установил клубный антирекорд

Красные Дьяволы проиграли аж 17 матчей в текущем сезоне АПЛ

14 мая 2025, 03:37 | Обновлено 14 мая 2025, 03:58
69
0
Впервые за полстолетия. Манчестер Юнайтед установил клубный антирекорд
Getty Images/Global Images Ukraine

Клуб АПЛ «Манчестер Юнайтед» продолжает разочаровывать своих болельщиков, установив печальный антирекорд. Команда Рубена Аморима проиграла дома «Вест Хэму» со счетом 0:2 в матче 36-го тура Английской Премьер-лиги.

Это поражение стало 17-м для «красных дьяволов» в текущем сезоне – это новый клубный антирекорд в эпоху АПЛ (с 1992 года). В последний раз столько поражений в чемпионате Англии «Ман Юнайтед» терпел 51 год назад.

Кроме того, это уже девятое домашнее поражение МЮ в сезоне чемпионата Англии, что повторяет худший показатель за всю историю клуба – аналогичное количество фиаско на «Олд Траффорд» было зафиксировано в сезонах 1930/31, 1933/34 и 1962/63.

В 12 матчах АПЛ на своем поле МЮ первым пропускал мяч – больше подобных случаев в сезоне-2024/25 только у «Лестера», который уже вылетел в Чемпионшип.

После 36 туров «Манчестер Юнайтед» имеет 39 очков и занимает 16-е место в таблице. В последний раз команда не выигрывала 7 матчей подряд в Премьер-лиге еще в 1992 году.

Единственным шансом спасти сезон остается финал Лиги Европы, где соперником МЮ станет «Тоттенхэм» (21 мая в Бильбао). Победа даст Красным Дьяволам путевку в Лигу чемпионов, иначе сезон может стать одним из худших в истории клуба.

Турнирная таблица АПЛ

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Ливерпуль 36 25 8 3 83 - 37 83
2 Арсенал 36 18 14 4 66 - 33 68
3 Ньюкасл 36 20 6 10 68 - 45 66
4 Манчестер Сити 36 19 8 9 67 - 43 65
5 Челси 36 18 9 9 62 - 43 63
6 Астон Вилла 36 18 9 9 56 - 49 63
7 Ноттингем Форест 36 18 8 10 56 - 44 62
8 Брентфорд 36 16 7 13 63 - 53 55
9 Брайтон 36 14 13 9 59 - 56 55
10 Борнмут 36 14 11 11 55 - 43 53
11 Фулхэм 36 14 9 13 51 - 50 51
12 Кристал Пэлас 36 12 13 11 46 - 48 49
13 Эвертон 36 9 15 12 39 - 44 42
14 Вулверхэмптон 36 12 5 19 51 - 64 41
15 Вест Хэм 36 10 10 16 42 - 59 40
16 Манчестер Юнайтед 36 10 9 17 42 - 53 39
17 Тоттенхэм 36 11 5 20 63 - 59 38
18 Ипсвич Таун 36 4 10 22 35 - 77 22
19 Лестер 36 5 7 24 31 - 78 22
20 Саутгемптон 36 2 6 28 25 - 82 12
Полная таблица

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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