Впервые за полстолетия. Манчестер Юнайтед установил клубный антирекорд
Красные Дьяволы проиграли аж 17 матчей в текущем сезоне АПЛ
Клуб АПЛ «Манчестер Юнайтед» продолжает разочаровывать своих болельщиков, установив печальный антирекорд. Команда Рубена Аморима проиграла дома «Вест Хэму» со счетом 0:2 в матче 36-го тура Английской Премьер-лиги.
Это поражение стало 17-м для «красных дьяволов» в текущем сезоне – это новый клубный антирекорд в эпоху АПЛ (с 1992 года). В последний раз столько поражений в чемпионате Англии «Ман Юнайтед» терпел 51 год назад.
Кроме того, это уже девятое домашнее поражение МЮ в сезоне чемпионата Англии, что повторяет худший показатель за всю историю клуба – аналогичное количество фиаско на «Олд Траффорд» было зафиксировано в сезонах 1930/31, 1933/34 и 1962/63.
В 12 матчах АПЛ на своем поле МЮ первым пропускал мяч – больше подобных случаев в сезоне-2024/25 только у «Лестера», который уже вылетел в Чемпионшип.
После 36 туров «Манчестер Юнайтед» имеет 39 очков и занимает 16-е место в таблице. В последний раз команда не выигрывала 7 матчей подряд в Премьер-лиге еще в 1992 году.
Единственным шансом спасти сезон остается финал Лиги Европы, где соперником МЮ станет «Тоттенхэм» (21 мая в Бильбао). Победа даст Красным Дьяволам путевку в Лигу чемпионов, иначе сезон может стать одним из худших в истории клуба.
Турнирная таблица АПЛ
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Ливерпуль
|36
|25
|8
|3
|83 - 37
|83
|2
|Арсенал
|36
|18
|14
|4
|66 - 33
|68
|3
|Ньюкасл
|36
|20
|6
|10
|68 - 45
|66
|4
|Манчестер Сити
|36
|19
|8
|9
|67 - 43
|65
|5
|Челси
|36
|18
|9
|9
|62 - 43
|63
|6
|Астон Вилла
|36
|18
|9
|9
|56 - 49
|63
|7
|Ноттингем Форест
|36
|18
|8
|10
|56 - 44
|62
|8
|Брентфорд
|36
|16
|7
|13
|63 - 53
|55
|9
|Брайтон
|36
|14
|13
|9
|59 - 56
|55
|10
|Борнмут
|36
|14
|11
|11
|55 - 43
|53
|11
|Фулхэм
|36
|14
|9
|13
|51 - 50
|51
|12
|Кристал Пэлас
|36
|12
|13
|11
|46 - 48
|49
|13
|Эвертон
|36
|9
|15
|12
|39 - 44
|42
|14
|Вулверхэмптон
|36
|12
|5
|19
|51 - 64
|41
|15
|Вест Хэм
|36
|10
|10
|16
|42 - 59
|40
|16
|Манчестер Юнайтед
|36
|10
|9
|17
|42 - 53
|39
|17
|Тоттенхэм
|36
|11
|5
|20
|63 - 59
|38
|18
|Ипсвич Таун
|36
|4
|10
|22
|35 - 77
|22
|19
|Лестер
|36
|5
|7
|24
|31 - 78
|22
|20
|Саутгемптон
|36
|2
|6
|28
|25 - 82
|12
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