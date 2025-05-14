Впервые за полстолетия. Манчестер Юнайтед установил клубный антирекорд

Клуб АПЛ «Манчестер Юнайтед» продолжает разочаровывать своих болельщиков, установив печальный антирекорд. Команда Рубена Аморима проиграла дома «Вест Хэму» со счетом 0:2 в матче 36-го тура Английской Премьер-лиги.

Это поражение стало 17-м для «красных дьяволов» в текущем сезоне – это новый клубный антирекорд в эпоху АПЛ (с 1992 года). В последний раз столько поражений в чемпионате Англии «Ман Юнайтед» терпел 51 год назад.

Кроме того, это уже девятое домашнее поражение МЮ в сезоне чемпионата Англии, что повторяет худший показатель за всю историю клуба – аналогичное количество фиаско на «Олд Траффорд» было зафиксировано в сезонах 1930/31, 1933/34 и 1962/63.

В 12 матчах АПЛ на своем поле МЮ первым пропускал мяч – больше подобных случаев в сезоне-2024/25 только у «Лестера», который уже вылетел в Чемпионшип.

После 36 туров «Манчестер Юнайтед» имеет 39 очков и занимает 16-е место в таблице. В последний раз команда не выигрывала 7 матчей подряд в Премьер-лиге еще в 1992 году.

Единственным шансом спасти сезон остается финал Лиги Европы, где соперником МЮ станет «Тоттенхэм» (21 мая в Бильбао). Победа даст Красным Дьяволам путевку в Лигу чемпионов, иначе сезон может стать одним из худших в истории клуба.

Турнирная таблица АПЛ