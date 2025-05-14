ШИЩЕНКО: «Надо выполнить задание. Верю: Оболонь останется в Премьер-лиге»

Главный тренер «Оболони» Сергей Шищенко дал комментарий после матча 28-го тура УПЛ против ЛНЗ Черкассы (0:0).

– В какой момент в сезоне вы решили постоянно играть с тремя центральными защитниками? Что стало таким переломным матчем или моментом?

– Ну, наверное, игра с «Шахтером». Игра с «Шахтером» дома. Мы понимали, что «Шахтер» после, как все знают, 10 дней выходных, не был в таком хорошем физическом состоянии. И где-то мы понимали, что у нас есть шанс на скоростные атаки, на контратаки. И у нас это получилось. Это не моя любимая схема – я очень редко ее использую. Но пока она работает, и пока что я очень доволен действиями игроков в этой схеме. Потому что мы где-то стали более агрессивными, у нас есть скоростные игроки в атаке, которые могут использовать пространство, и очень хорошие латерали – и Стасюк, и Ильин, которые, вы видели, в последних двух матчах забили мячи – и один, и другой. Поэтому пока что не знаю, как мы будем играть с «Кривбассом», уже подумаю и буду принимать решение.

– Вы во второй раз, кажется, впервые это было в матче с «Вересом», примерно на 60-й минуте полностью меняете всю атакующую линию. Вам не кажется это рискованным, что свежие игроки могут просто не войти в игру?

– То, что я это делаю – это потому, что я вижу, насколько уже уставшие игроки соперника, защитники. И я понимаю, насколько скоростные у меня есть форварды, которые могут заменить ребят, начавших игру. И я очень хочу победить, очень хочу результат. И где-то у нас это неплохо получалось. Мы улучшили атакующие действия, в принципе, в каждой игре – очень классные замены и очень усилили нашу атакующую игру. И где-то казалось, что они вышли намного лучше, чем те ребята, которые начинали. Понимаю, что все зависит от соперника – какой игрок мне нужен в то или иное время. Поэтому очень важен каждый игрок в нашей команде.

– Вы чувствуете, что сейчас интерес к Шищенко от других клубов есть или может появиться? И работаете ли вы, в принципе, как в клубе-трамплине?

– Ну, возможно, есть какой-то интерес. Но у меня мысли только с «Оболонью», только – доиграть этот чемпионат, выполнить задачу. У меня действующий контракт. И, конечно, я хочу расти как тренер, добиваться каких-то побед. Но я для УПЛ молодой тренер – не по возрасту, а по опыту работы в УПЛ. И быть в «Полесье», и решить перейти в «Оболонь», когда у меня была работа, и пойти на такой шаг, когда команда – скромная команда – с одним очком, и все ее, наверное, уже похоронили… Я, ну не знаю, действительно верю в свои возможности, в возможности тренерского штаба, в возможности футболистов, которые есть, что мы можем исправить ситуацию. Вы видите, насколько мы на 100% выкладываемся – и ребята, и тренерский штаб – для того, чтобы достичь цели и остаться в Премьер-лиге.