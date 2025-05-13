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  4. ГРИГОРЧУК: «В матче с Зарей судья должен был назначить пенальти»
Украина. Премьер лига
13 мая 2025, 03:49 | Обновлено 13 мая 2025, 04:06
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ГРИГОРЧУК: «В матче с Зарей судья должен был назначить пенальти»

Коуч ЛНЗ оценил судейство и прокомментировал ничью в игре против Оболони

13 мая 2025, 03:49 | Обновлено 13 мая 2025, 04:06
30
0
ГРИГОРЧУК: «В матче с Зарей судья должен был назначить пенальти»
ФК ЛНЗ. Роман Григорчук

Главный тренер черкасского ЛНЗ Роман Григорчук рассказал о ситуации в команде, о матче против «Оболони» (0:0) и оценил судейство в УПЛ:

– Конечно, мы должны играть сильнее в атаке, да. Какие здесь есть пути? Те футболисты, которые у нас есть, они должны прибавлять в этом компоненте. И мы понимаем, что нам нужно усиление в линию атаки – то есть конкретно нападающие. Я просто видел, как другие команды играли с «Оболонью», и видел, сколько было допущено ошибок. Но это не мой вопрос. Я сегодня могу сказать, что моя команда тактически сыграла на восемь баллов по десятибалльной системе.

– Вы, кажется, во второй раз играете без номинального форварда – как и против «Черноморца». Эти функции выполняют Оливье Тилль или Мухаррем Яшари. Это вынужденное решение?

– У нас играют те игроки, которые могут выполнять то, что нам нужно на этих позициях. Я к этому отношусь… ну, знаете, так. Нападающий – это главное по паспорту или это атакующий игрок? Потому что для меня атакующие игроки должны быть достаточно универсальными. Они должны уметь сыграть в инсайде, на фланге – слева, справа, впереди, в оттяжке. Это, в принципе, те вещи, которыми мы должны владеть. Сегодня у нас на позиции нападающего играл Яшари. И я могу сказать: мы поставили на эту позицию тех людей, которые на данный момент лучше всего могут выполнить эту роль.

– Фрэнсис Момо готовился с командой U-19. Это совместное решение – ваше и руководства?

– Да, это совместное решение. Все, как было сказано.

– Это определенная реакция на его отношение к процессу?

Давайте оставим эти вопросы, и я попрошу не лезть слишком глубоко в наши дела. Это наши внутренние моменты, которые мы не хотим и не имеем права рассказывать. Я уже и так сказал слишком много.

– Как вы считаете, сколько еще времени понадобится Бени Макуана, чтобы соответствовать вашим требованиям и иметь больше шансов попасть в стартовый состав?

– Я ничего не могу загадывать, потому что в футболе очень сложно что-то загадывать. Мы сделаем все возможное, чтобы помочь ему и вместе выйти на более высокий уровень – и для Бени Макуана тоже.

– Если говорить о ментальности и стилистике судейства – можно сказать, что есть определенная динамика, что судить стали лучше?

– Все по-разному. Я не могу сказать, что есть какая-то тенденция. Есть отдельные случаи. Например, мы играли с «Зарей», и там нам, по сути, должен был быть назначен пенальти – после того, как Авагимян не был в положении «вне игры». И этот момент ничем не закончился. И я просто не услышал ни одного человека, который бы об этом хотя бы что-то сказал. Сейчас – нарисованы линии, все как следует, вопросов нет. Но почему в предыдущем матче этого не сделали так же? Почему это было упущено? Возможно, я чего-то не понимаю в самом подходе, да. Но я вам просто привожу два разных случая.

– Вы, наверное, находитесь в контакте с президентом клуба Виктором Кравченко. Была ли какая-то беседа в последние недели, где он, скажем, сделал все, чтобы снять напряжение вокруг вас и команды?

– Наш президент делает это постоянно. Постоянно. В какой форме – это, опять же, наше дело, и мы не все можем и хотим рассказывать. Я просто могу сказать, что у нас отличный, прекрасный президент. Дай ему Бог здоровья. И дай Бог, чтобы как можно скорее команда начала так играть, чтобы он гордился этой командой.

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Роман Григорчук чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Оболонь Киев ЛНЗ Черкассы Оболонь - ЛНЗ Заря Луганск ТаТоТаке судейство ЛНЗ - Заря
Николай Степанов Источник: ТаТоТаке
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