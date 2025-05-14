Названо, где Александрия может играть матчи еврокубков. Что у Шахтера?

Команда УПЛ «Александрия» практически определилась с местом проведения своих матчей в еврокубках, а «Шахтер» находится на финишной прямой переговоров, сообщает польский журналист Петр Слонка.

Вероятнее всего, «Александрия» будет проводить домашние матчи еврокубков на муниципальном стадионе в польском городе Тыхы. Ранее клуб рассматривал и другие варианты – в частности, стадион «Краковия» в Кракове и одну из арен в Вене, однако наиболее реалистичным оказался именно польский вариант.

Тем временем донецкий «Шахтер» близок к достижению соглашения о проведении матчей еврокубков на стадионе «Краковия». Официальное подтверждение ожидается в ближайшее время. Украинские клубы продолжают выступать в еврокубках за пределами Украины из-за полномасштабной войны против рф.

В УПЛ «Динамо» лидирует с 68 очками, «Шахтер» занимает 3-е место (58 баллов), уступая «Александрии» (63). Киевская команда очень близка к чемпионству, а «горнякам» необходимо выиграть финал Кубка Украины против «Динамо» (14 мая в Житомире), чтобы начать еврокубковый сезон в Лиге Европы, а не в Лиге конференций.