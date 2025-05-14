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Лига Европы
14 мая 2025, 02:23 | Обновлено 14 мая 2025, 02:35
49
0

Аморим оплатил поездку сотрудникам Ман Юнайтед на финал Лиги Европы

21 мая в финале ЛЕ в испанском Бильбао сыграют Тоттенхэм и Ман Юнайтед

14 мая 2025, 02:23 | Обновлено 14 мая 2025, 02:35
49
0
Аморим оплатил поездку сотрудникам Ман Юнайтед на финал Лиги Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. Рубен Аморім

Менеджер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим оплатил поездку 30 сотрудникам своего тренерского штаба и их семьям на финал Лиги Европы, который состоится на следующей неделе в Бильбао, сообщает ESPN.

Ранее клуб сообщил, что тренеры, физиотерапевты и другие сотрудники должны самостоятельно приобрести билеты на матч, поэтому Аморим решил взять расходы на себя. «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Тоттенхэмом» в финале Лиги Европы 21 мая. Победитель турнира также получит место в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.

Однако на фоне финансовой экономии руководство «Манчестер Юнайтед» продолжает реализовывать меры по сокращению расходов, которые этим летом должны включать увольнение до 200 сотрудников клуба. Работникам предложили купить лишь по два билета на финал в Бильбао вместо организованной клубом поездки за его счет.

Такое решение «Юнайтед» связано с желанием предоставить как можно больше билетов болельщикам из клубной квоты в 15 тысяч мест на стадионе «Сан-Мамес». Игроки получили лишь по два билета на человека, и расходы на поездку для их семей также не будут покрыты.

Аморим, который в ноябре прошлого года привел часть своего штаба из «Спортинга» в «Ман Юнайтед», решил лично заплатить за участие в финале всех членов команды, включая наименее оплачиваемых сотрудников, как знак благодарности за их преданность и вклад в тяжелые шесть месяцев работы.

Когда стало ясно, что клуб не оплатит поездку тренерам и помощникам, Аморим сообщил руководству, что лично профинансирует участие всех, позволив каждому взять с собой до двух родственников или друзей.

Для сравнения: финалист Лиги чемпионов «ПСЖ» на прошлой неделе подтвердил, что оплатит поездку 600 сотрудникам на матч против «Интера» в Мюнхене 31 мая.

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Манчестер Юнайтед Рубен Аморим чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Лига Европы Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед Тоттенхэм зрители болельщики
Николай Степанов Источник: ESPN
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