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Лига чемпионов
10 мая 2025, 17:17 | Обновлено 10 мая 2025, 17:26
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0

Президент ПСЖ оплатит поездку на финал ЛЧ для всех 600 сотрудников клуба

Вечером 31 мая в Мюнхене трофей Лиги чемпионов разыграют ПСЖ и Интер

10 мая 2025, 17:17 | Обновлено 10 мая 2025, 17:26
419
0
Президент ПСЖ оплатит поездку на финал ЛЧ для всех 600 сотрудников клуба
Getty Images/Global Images Ukraine. Александер Чеферин и Нассер Аль-Хелаифи

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи сделал масштабный подарок всему персоналу клуба в честь выхода команды в финал Лиги чемпионов.

Как сообщает L’Équipe, все 600 сотрудников ПСЖ получат билеты на решающий матч турнира, а также бесплатную поездку в Мюнхен – включая транспорт и проживание.

Этот жест стал своего рода благодарностью от руководства клуба тем, кто ежедневно трудился ради достижения этой исторической цели. ПСЖ лишь во второй раз в своей истории пробился в финал самого престижного клубного турнира Европы, и Аль-Хелаифи хочет, чтобы каждый сотрудник почувствовал свою причастность к этому успеху.

Президент клуба Нассер Аль-Хелаифи заявил: «Все наши сотрудники смогут быть рядом с командой во время финала в Мюнхене». Кроме того, персонал ПСЖ получит часть призовых, которые обычно распределяются только между игроками.

Финал Лиги чемпионов состоится 31 мая на «Альянц Арене» в Мюнхене. Соперником ПСЖ станет миланский «Интер». В случае победы парижский клуб сможет оформить квадрупл в сезоне – ранее команда завоевала Суперкубок Франции, досрочно выиграла Лигу 1, а впереди еще финал Кубка Франции против «Реймса» (24 мая на «Стад де Франс»).

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ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи Интер Милан ПСЖ - Интер Лига чемпионов
Николай Степанов Источник: L'Equipe
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