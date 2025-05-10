Президент ПСЖ оплатит поездку на финал ЛЧ для всех 600 сотрудников клуба

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи сделал масштабный подарок всему персоналу клуба в честь выхода команды в финал Лиги чемпионов.

Как сообщает L’Équipe, все 600 сотрудников ПСЖ получат билеты на решающий матч турнира, а также бесплатную поездку в Мюнхен – включая транспорт и проживание.

Этот жест стал своего рода благодарностью от руководства клуба тем, кто ежедневно трудился ради достижения этой исторической цели. ПСЖ лишь во второй раз в своей истории пробился в финал самого престижного клубного турнира Европы, и Аль-Хелаифи хочет, чтобы каждый сотрудник почувствовал свою причастность к этому успеху.

Президент клуба Нассер Аль-Хелаифи заявил: «Все наши сотрудники смогут быть рядом с командой во время финала в Мюнхене». Кроме того, персонал ПСЖ получит часть призовых, которые обычно распределяются только между игроками.

Финал Лиги чемпионов состоится 31 мая на «Альянц Арене» в Мюнхене. Соперником ПСЖ станет миланский «Интер». В случае победы парижский клуб сможет оформить квадрупл в сезоне – ранее команда завоевала Суперкубок Франции, досрочно выиграла Лигу 1, а впереди еще финал Кубка Франции против «Реймса» (24 мая на «Стад де Франс»).