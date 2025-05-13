ПСЖ требует от Мбаппе компенсацию в размере €98 млн. Подробности конфликта

Спор между форвардом «Реала» Килианом Мбаппе и его бывшим клубом «ПСЖ» набирает новые обороты. 13 мая «ПСЖ» обратился в Суд общей юрисдикции Парижа с требованием отменить арест 55 млн евро, наложенный на счета клуба по требованию футболиста.

В начале апреля нападающий, который сейчас выступает за «Реал», добился временного ареста суммы, которую требует как компенсацию за невыплаченную зарплату и бонусы за последние месяцы контракта. Однако юристы ПСЖ на судебном слушании заявили, что Мбаппе не доказал наличие реальной задолженности и не продемонстрировал угрозу для ее взыскания.

Более того, клуб заявляет, что сам Мбаппе должен ему деньги – 98 млн евро. По словам адвоката ПСЖ Рено Семерджяна, действия футболиста нанесли клубу ущерб, и теперь это используется как встречное требование, чтобы поставить под сомнение законность ареста.

На практике арест был применен лишь к 14 млн евро. Адвокат Мбаппе Томас Клей подчеркнул, что процесс осложнялся отказами банков: «Это не так просто, когда мы имеем дело с суверенным государством – Катаром, которое постоянно финансирует клуб. В таких условиях и при недостаточной прозрачности в бухгалтерии существует реальный риск неисполнения решений».

ПСЖ настаивает на том, что летом 2023 года стороны достигли устной договоренности: игрок, который должен был уйти как свободный агент без трансферной компенсации, отказывается от части положенных выплат, чтобы помочь клубу сохранить финансовую стабильность. Адвокат Мбаппе это категорически опроверг, назвав «фантазией».

Суд объявит решение по форме процедуры 26 мая. В этот же день будет рассмотрена и основная жалоба ПСЖ на решение юридической комиссии Лиги об обязательной выплате 55 млн евро. Адвокат футболиста отметил, что от этого вердикта может зависеть авторитет всей спортивной правовой системы: «Если суд решит, что спортивный суд не является настоящим судом, это может разрушить всю юридическую систему спорта».

Ранее, в октябре 2024 года, Французская футбольная лига обязала ПСЖ выплатить Килиану Мбаппе 55 млн евро, которые форвард считает задолженными за последние три месяца контракта и ряд бонусов. Тем не менее, в клубе заявляют, что игрок согласился отказаться от этой суммы еще в августе 2023 года.