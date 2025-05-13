ВИДЕО. Бразилец Алиссон Сантана рассказал о своей адаптации в Шахтере
Хавбек-легионер дал большою интервью клубным медиа
Бразильский футболист «Шахтера» Алиссон Сантана дал большое интервью клубным медиа.
Полузащитник рассказал, почему перешел в «Шахтер», как проходила адаптация в команде и о своем дебюте за «оранжево-черных».
Также хавбек ответил на вопросы о бразильской диаспоре в клубе, творческих хобби игрока, среди которых пение и танцы.
В видео – о карьере Алиссона в Украине: ценности, быт и то, что делает полузащитника по-настоящему счастливым в «Шахтере».
ВИДЕО. Бразилец Алиссон Сантана рассказал о своей адаптации в Шахтере
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок 1/4 финала начнется 13 мая ориентировочно в 20:00 по Киеву
В опасной зоне находятся: Ворскла, Левый Берег, Ингулец, Черноморец