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  4. ВИДЕО. Бразилец Алиссон Сантана рассказал о своей адаптации в Шахтере
Украина. Премьер лига
13 мая 2025, 23:23 | Обновлено 13 мая 2025, 23:40
87
0

ВИДЕО. Бразилец Алиссон Сантана рассказал о своей адаптации в Шахтере

Хавбек-легионер дал большою интервью клубным медиа

13 мая 2025, 23:23 | Обновлено 13 мая 2025, 23:40
87
0
ВИДЕО. Бразилец Алиссон Сантана рассказал о своей адаптации в Шахтере
ФК Шахтер. Алиссон Сантана

Бразильский футболист «Шахтера» Алиссон Сантана дал большое интервью клубным медиа.

Полузащитник рассказал, почему перешел в «Шахтер», как проходила адаптация в команде и о своем дебюте за «оранжево-черных».

Также хавбек ответил на вопросы о бразильской диаспоре в клубе, творческих хобби игрока, среди которых пение и танцы.

В видео – о карьере Алиссона в Украине: ценности, быт и то, что делает полузащитника по-настоящему счастливым в «Шахтере».

ВИДЕО. Бразилец Алиссон Сантана рассказал о своей адаптации в Шахтере

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Алиссон Сантана Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу видео
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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