Бразильский футболист «Шахтера» Алиссон Сантана дал большое интервью клубным медиа.

Полузащитник рассказал, почему перешел в «Шахтер», как проходила адаптация в команде и о своем дебюте за «оранжево-черных».

Также хавбек ответил на вопросы о бразильской диаспоре в клубе, творческих хобби игрока, среди которых пение и танцы.

В видео – о карьере Алиссона в Украине: ценности, быт и то, что делает полузащитника по-настоящему счастливым в «Шахтере».

ВИДЕО. Бразилец Алиссон Сантана рассказал о своей адаптации в Шахтере