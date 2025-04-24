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  4. АЛИССОН: «Невероятные ощущения. Шахтер показал бойцовский характер»
Кубок Украины
24 апреля 2025, 01:48 | Обновлено 24 апреля 2025, 01:51
112
0

АЛИССОН: «Невероятные ощущения. Шахтер показал бойцовский характер»

Бразильский легионер забил в ворота Полесья, и этого его первый гол за горняков

24 апреля 2025, 01:48 | Обновлено 24 апреля 2025, 01:51
112
0
АЛИССОН: «Невероятные ощущения. Шахтер показал бойцовский характер»
ФК Шахтер. Алиссон Сантана

Полузащитник «Шахтера» Алиссон Сантана поделился эмоциями от первого гола за «горняков» и победы над «Полесьем» (1:0) в полуфинале Кубка Украины.

– Поздравляем с победой! Твой гол вывел «Шахтер» в финал Кубка Украины. Какие эмоции испытываешь прямо сейчас?

– Чувствую очень важную реализованность. Действительно чрезвычайно приятные ощущения – принести победу команде не просто так, а в такой ответственный момент. Гол действительно перевернул игру в нашу пользу. Благодарен Богу, болельщикам, тренеру и команде за настоящий командный успех, ведь мы продемонстрировали бойцовский характер. Поздравляю всех с заслуженной победой!

– Этот гол стал дебютным для тебя за «Шахтер». Что он для тебя значит и было ли предчувствие, что именно в этом матче удастся отличиться?

– Конечно! В принципе, играя на атакующей позиции, ты всегда в какой-то степени чувствуешь момент и рассчитываешь на то, чтобы отличиться. Важно, что сегодня мы уходим с поля с победой. Рад, что мой гол помог принести пользу команде.

– Перед тем как выйти на поле, у тебя была интересная беседа с Марио Станичем. Что именно он тебе говорил? Может, что-то советовал?

– Он просто вдохновил, немного подсказал и заверил, что у меня будут моменты, также подчеркнул, что я должен играть в свой футбол – и таким образом могу быть полезен команде.

– Ты еще ни разу не встречался с киевским «Динамо», хотя, уверена, уже знаешь многое об этой команде, а в течение месяца «Шахтер» дважды сыграет с ней. Что думаешь об этом сопернике?

– Конечно, классическое противостояние всегда принципиальное, и я уже успел почувствовать этот дух соперничества. Убежден, это будут действительно очень важные матчи. Сегодня мы одержали победу – это приятный результат, но самое главное – сохранять фокус, продолжать усердно работать и не позволить этой победе вскружить нам голову. Борьба за трофеи продолжается, и нужно обязательно сохранять тот же менталитет и сосредоточенность, которые мы продемонстрировали сегодня.

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Кубок Украины по футболу Шахтер Донецк Полесье Житомир Полесье - Шахтер Алиссон Сантана
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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