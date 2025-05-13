Известна оценка Цыганкова после минимальной победы над аутсайдером

13 мая состоялся матч 36-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретились «Вальядолид» и «Жирона». Гости вырвали победу с минимальным счетом 1:0.

Подопечные Мичела победили благодаря точному удару уругвайского нападающего Кристиана Стуани на 80-й минуте матча. В стартовом составе каталонского клуба вышел украинский вингер Виктор Цыганков.

Он провел на поле весь матч, но результативными действиями не отметился. Статистический портал Whoscored оценил игру украинца в 7,4 балла – это второй показатель среди всех игроков в составе обеих команд.

Лучшим футболистом встречи стал голкипер «Жироны» Пауло Гассанига (7,6), который совершил четыре сейва.

Оценки игроков за матч Валяьдолид – Жирона: