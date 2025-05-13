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Испания
13 мая 2025, 23:20 |
857
1

Известна оценка Цыганкова после минимальной победы над аутсайдером

Украинский вингер помог «Жироне» набрать три балла в матче 36-го тура Ла Лиги

13 мая 2025, 23:20 |
857
1
Известна оценка Цыганкова после минимальной победы над аутсайдером
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

13 мая состоялся матч 36-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретились «Вальядолид» и «Жирона». Гости вырвали победу с минимальным счетом 1:0.

Подопечные Мичела победили благодаря точному удару уругвайского нападающего Кристиана Стуани на 80-й минуте матча. В стартовом составе каталонского клуба вышел украинский вингер Виктор Цыганков.

Он провел на поле весь матч, но результативными действиями не отметился. Статистический портал Whoscored оценил игру украинца в 7,4 балла – это второй показатель среди всех игроков в составе обеих команд.

Лучшим футболистом встречи стал голкипер «Жироны» Пауло Гассанига (7,6), который совершил четыре сейва.

Оценки игроков за матч Валяьдолид Жирона:

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чемпионат Испании по футболу Ла Лига Вальядолид Жирона Виктор Цыганков Пауло Гассанига WhoScored оценки
Николай Титюк Источник: WhoScored
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tato88
Якби не шалений сейв Гассаніги в кінцівці матчу - був би найкращим Вітя
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