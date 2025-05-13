ЯРМОЛЕНКО: «Возможно, надо было ехать в Европу раньше на год или два»

Вингер киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко ответил на вопрос, не считает ли он, что уехал играть за границу поздно:

«Возможно, нужно было чуть раньше ехать играть в Европу – на год-два. Конечно, мне хотелось уехать еще раньше. Но я не из тех футболистов, которые начинают жаловаться: ой, меня не отпустили, все несправедливо, все виноваты, больше не хочу тренироваться или играть. Такого у меня не было.

Определенное оскорбление было, но я играл за команду своей мечты – за «Динамо». Получал хорошую зарплату. Если сегодня не было продано, возможно, продадут завтра. Но требований к себе я не снижал, работал дальше.

Я воспринимал спокойно. Хотел перейти – не получилось? Ладно, работаю дальше. Конечно, иногда думаешь: а может быть, надо было иначе? Может, раньше следовало уехать? Но кто знает, как все сложилось бы? Возможно, я не сделал бы такого имени в «Динамо» и в Европе тоже ничего бы не достиг».