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  4. ЯРМОЛЕНКО: «Договорились, что после чемпионата сядем и все обсудим»
Украина. Премьер лига
13 мая 2025, 21:53 | Обновлено 13 мая 2025, 22:43
647
2

ЯРМОЛЕНКО: «Договорились, что после чемпионата сядем и все обсудим»

Вингер «Динамо»​​​​​​​ рассказал о ситуации с возможным завершением карьеры

13 мая 2025, 21:53 | Обновлено 13 мая 2025, 22:43
647
2
ЯРМОЛЕНКО: «Договорились, что после чемпионата сядем и все обсудим»
YouTube. Андрей Ярмоленко

Вингер киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко рассказал о ситуации с возможным завершением футбольной карьеры:

«Я понимаю, что уже не тот, что был 7–10 лет назад. Некоторые матчи приходится играть за счет опыта, за счет головы, потому что вижу, что некоторые игроки физически сильнее или быстрее. В таких случаях следует быстрее реагировать на ситуации на поле.

Это такая черта моего характера – идти до конца. Или надо, чтобы я сломался и чуть ли не костыли выдали и сказали: все, достаточно, чтобы я остановился.

Пока что окончательного решения я не принял. У меня был разговор с президентом клуба. Мы договорились, что сначала завершим чемпионат, а потом сядем и спокойно все обсудим и примем решение».

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Динамо Киев Андрей Ярмоленко чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига продление контракта завершение карьеры
Николай Степанов Источник: YouTube
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Комментарии 2
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Lulinnha
В любом случае карьера прекрасна. Стоит только посмотреть на статистику игр за сборную. 
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+3
mastorent
та ярмола мастер, вспомнить лучшие его годы 2011-2020/22. в динамо сколько клепал, отдавал. в сборной по мячам статистика на равных с кумом - и это вингер, не чистый форвард. всегда играл, надолго никогда не ломался. молодец, дай бог каждому такую карьеру. можно спокойно доигрывать
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+2
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