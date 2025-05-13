ЯРМОЛЕНКО: «Договорились, что после чемпионата сядем и все обсудим»
Вингер «Динамо» рассказал о ситуации с возможным завершением карьеры
Вингер киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко рассказал о ситуации с возможным завершением футбольной карьеры:
«Я понимаю, что уже не тот, что был 7–10 лет назад. Некоторые матчи приходится играть за счет опыта, за счет головы, потому что вижу, что некоторые игроки физически сильнее или быстрее. В таких случаях следует быстрее реагировать на ситуации на поле.
Это такая черта моего характера – идти до конца. Или надо, чтобы я сломался и чуть ли не костыли выдали и сказали: все, достаточно, чтобы я остановился.
Пока что окончательного решения я не принял. У меня был разговор с президентом клуба. Мы договорились, что сначала завершим чемпионат, а потом сядем и спокойно все обсудим и примем решение».
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