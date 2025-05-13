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Украина. Первая лига
13 мая 2025, 14:42 |
533
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Ярмоленко рассказал о планах на будущее

Андрей не хочет прекращать играть

13 мая 2025, 14:42 |
533
0
Ярмоленко рассказал о планах на будущее
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

Украинский вингер киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко рассказал о планах на будущее:

«Пока я не могу дать ответ, потому что сам не знаю (прим. – о окончании карьеры). Все зависит не только от меня, а и от президента и главного тренера, если им интересно продолжать работать со мной. Я думал, что двух лет в «Динамо» на 2 года мне хватит с головой, мне надоест футбол и я буду двигаться дальше по жизни. Но это чувство голода, футбольного голода, когда просыпаешься и тако «о, тренировка» и хочешь ехать на тренировку, «о, скоро игра» и как ребенок продолжаешь ждать эти игры и тренировки. Меня это чуток беспокоит».

«Я говорил с президентом и сказал, что давайте закончим чемпионат, сядем и решим».

В текущем сезоне Андрей Ярмоленко провел 30 матчей, забил 10 голов и отдал 1 ассист.

Ранее сообщалось о том, что Ярмоленко рассказал про реакцию на назначение Луческу в «Динамо».

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Даниил Кирияка Источник: YouTube
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