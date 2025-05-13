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  4. «Это было странно». Ярмоленко – про реакцию на назначение Луческу в Динамо
Украина. Премьер лига
13 мая 2025, 13:47 |
883
0

«Это было странно». Ярмоленко – про реакцию на назначение Луческу в Динамо

Андрей Ярмоленко изначально не верил в назначение румына

13 мая 2025, 13:47 |
883
0
«Это было странно». Ярмоленко – про реакцию на назначение Луческу в Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирча Луческу

Украинский вингер киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко рассказал о соей реакции на назначение Мирчи Луческу на пост главного тренера «бело-синих»:

«Когда я следил за новостями, на тот момент для меня это было странно. Странно. И я не верил, что такое может случиться. Мне казалось, что «Динамо» на это не пойдет и он на это не пойдет. Но когда сказали, что все, его официально представляют, конечно я был удивлен. Но как футболист я был рад за парней ибо понимал, насколько он сильный специалист и насколько он много может дать молодым игрокам для развития».

Луческу возглавил киевский клуб летом 2020 года и покинул его осенью 2023 года.

Ранее сообщалось о том, что Ярмоленко мог перейти в клуб АПЛ.

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Мирча Луческу Андрей Ярмоленко Динамо Киев назначение тренера Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Даниил Кирияка Источник: YouTube
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