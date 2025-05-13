«Это было странно». Ярмоленко – про реакцию на назначение Луческу в Динамо

Украинский вингер киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко рассказал о соей реакции на назначение Мирчи Луческу на пост главного тренера «бело-синих»:

«Когда я следил за новостями, на тот момент для меня это было странно. Странно. И я не верил, что такое может случиться. Мне казалось, что «Динамо» на это не пойдет и он на это не пойдет. Но когда сказали, что все, его официально представляют, конечно я был удивлен. Но как футболист я был рад за парней ибо понимал, насколько он сильный специалист и насколько он много может дать молодым игрокам для развития».

Луческу возглавил киевский клуб летом 2020 года и покинул его осенью 2023 года.

Ранее сообщалось о том, что Ярмоленко мог перейти в клуб АПЛ.