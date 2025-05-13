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Украина. Премьер лига
13 мая 2025, 13:15 | Обновлено 13 мая 2025, 13:21
507
1

Встреча с представителями клуба. Ярмоленко мог перейти в клуб АПЛ

Украинский вингер рассказал про вероятный трансфер в «Сток Сити»

13 мая 2025, 13:15 | Обновлено 13 мая 2025, 13:21
507
1
Встреча с представителями клуба. Ярмоленко мог перейти в клуб АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

Украинский вингер киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко рассказал про несостоявшийся трансфер в «Сток Сити» в 2015 году.

«Встречался с ними, с представителями клуба».

В тоже время игрок отметил, что в целом не особо доволен своей карьерой в Европе: «Ни в коем случае ни о чем не жалею. если откровенно, то моя карьера в Европе, я, наверное, мечтал и думал, что она будет другой, что я добьюсь высот, но так не случилось. Есть разные причины: тренер адаптация, незнание языка».

В 2015 году «Сток Сити» выступал в АПЛ.

Ранее сообщалось о том, что Ярмоленко определился с будущим.

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Андрей Ярмоленко Сток Сити Динамо Киев трансферы трансферы АПЛ трансферы УПЛ
Даниил Кирияка Источник: YouTube
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