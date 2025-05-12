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  4. Ярмоленко определился с будущим. В контракте будет интересный пункт
Украина. Премьер лига
12 мая 2025, 23:45 | Обновлено 13 мая 2025, 00:13
1105
3

Ярмоленко определился с будущим. В контракте будет интересный пункт

Андрей готов продлить соглашение с «Динамо» еще на один сезон

12 мая 2025, 23:45 | Обновлено 13 мая 2025, 00:13
1105
3
Ярмоленко определился с будущим. В контракте будет интересный пункт
ФК Динамо. Андрей Ярмоленко.

Легенда киевского «Динамо» 35-летний вингер Андрей Яромленко определился со своим будущим. Летом у Ярмоленко с «сине-белыми» заканчивается контракт.

По информации источника, Ярмоленко и «Динамо» достигли соглашения о продлении контракта сроком еще на один год. Интересно, что в соглашение будет приписан пункт, по которому после первой части следующего сезона футболист сможет завершить карьеру, если не сможет играть из-за травм и физического состояния.

В этом сезоне на счету Ярмоленко 30 матчей и десять голов. Ранее сообщалось, что Ярмоленко одобрил трансфер новичка «Динамо», который будет его конкурентом.

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Андрей Ярмоленко Динамо Киев продление контракта чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Дмитрий Олейник Источник: Игорь Бурбас
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Комментарии 3
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apepa
Наивный дурачёк ярмоленко хочет рекорд шаццкого побить. Ха-ха-ха. Дырявый мечтатель..
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