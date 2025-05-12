Ярмоленко определился с будущим. В контракте будет интересный пункт

Легенда киевского «Динамо» 35-летний вингер Андрей Яромленко определился со своим будущим. Летом у Ярмоленко с «сине-белыми» заканчивается контракт.

По информации источника, Ярмоленко и «Динамо» достигли соглашения о продлении контракта сроком еще на один год. Интересно, что в соглашение будет приписан пункт, по которому после первой части следующего сезона футболист сможет завершить карьеру, если не сможет играть из-за травм и физического состояния.

В этом сезоне на счету Ярмоленко 30 матчей и десять голов. Ранее сообщалось, что Ярмоленко одобрил трансфер новичка «Динамо», который будет его конкурентом.