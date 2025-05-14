Анчелотти отреагировал на то, что звезда Реала сбежал с тренировки

14 мая состоится матч 36-го тура испанской Ла Лиги, в котором сойдутся мадридский «Реал» и «Мальорка».

Накануне этого противостояния состоялась тренировка футболистов под руководством главного тренера Карло Анчелотти. Во время занятий бразильский вингер Родриго подошел к наставнику и после разговора покинул поле. Испанские СМИ сообщили, что Родриго специально покинул поле и изъявил желание уйти из клуба.

Наставник клуба Карло Анчелотти отреагировал на ситуацию.

«Родриго на прошлой неделе переболел лихорадкой. На тренировке имел проблемы с бедром. Нам надо, чтобы медики оценили его состояние. Он в плохой форме. Родриго разочарован – он хотел помочь клубу, но не смог», – сказал Анчелотти.