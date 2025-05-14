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  4. Анчелотти отреагировал на то, что звезда Реала сбежал с тренировки
Испания
14 мая 2025, 19:28 |
922
1

Анчелотти отреагировал на то, что звезда Реала сбежал с тренировки

Карло высказался о Родриго

14 мая 2025, 19:28 |
922
1
Анчелотти отреагировал на то, что звезда Реала сбежал с тренировки
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

14 мая состоится матч 36-го тура испанской Ла Лиги, в котором сойдутся мадридский «Реал» и «Мальорка».

Накануне этого противостояния состоялась тренировка футболистов под руководством главного тренера Карло Анчелотти. Во время занятий бразильский вингер Родриго подошел к наставнику и после разговора покинул поле. Испанские СМИ сообщили, что Родриго специально покинул поле и изъявил желание уйти из клуба.

Наставник клуба Карло Анчелотти отреагировал на ситуацию.

«Родриго на прошлой неделе переболел лихорадкой. На тренировке имел проблемы с бедром. Нам надо, чтобы медики оценили его состояние. Он в плохой форме. Родриго разочарован – он хотел помочь клубу, но не смог», – сказал Анчелотти.

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Карло Анчелотти трансферы Реал Мадрид тренировка Родриго Гоес трансферы Ла Лиги
Дмитрий Олейник Источник: Marca
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Victor673256ua
Ну Родріго ж не втік, а відпросився у тренера)
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