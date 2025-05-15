Рафинья назвал лучшего игрока в истории футбола

Звездный бразильский футболист «Барселоны» Рафинья высказался о восьмикратном обладателе Золотого мяча Лионеле Месси.

«У меня дома висит футболка Лионеля Месси сборной Аргентины. Месси является примером для меня и для всех других футболистов», – отметил Рафинья.

Ранее именитый португальский тренер Жозе Моуриньо назвал трех лучших футболистов за всю историю футбола. Моуриньо включил в свой список двух аргентинских легенд – Лионеля Месси и Диего Марадону, а также трехкратного чемпиона мира Пеле.