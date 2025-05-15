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Италия
15 мая 2025, 00:50 |
267
0

Рафинья назвал лучшего игрока в истории футбола

Бразилец высказался о Лионеле Месси

15 мая 2025, 00:50 |
267
0
Рафинья назвал лучшего игрока в истории футбола
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафинья

Звездный бразильский футболист «Барселоны» Рафинья высказался о восьмикратном обладателе Золотого мяча Лионеле Месси.

«У меня дома висит футболка Лионеля Месси сборной Аргентины. Месси является примером для меня и для всех других футболистов», – отметил Рафинья.

Ранее именитый португальский тренер Жозе Моуриньо назвал трех лучших футболистов за всю историю футбола. Моуриньо включил в свой список двух аргентинских легенд – Лионеля Месси и Диего Марадону, а также трехкратного чемпиона мира Пеле.

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Рафинья Диас Лионель Месси
Дмитрий Олейник Источник: Barca Universal
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