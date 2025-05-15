Италия15 мая 2025, 00:50 |
267
0
Рафинья назвал лучшего игрока в истории футбола
Бразилец высказался о Лионеле Месси
15 мая 2025, 00:50 |
267
0
Звездный бразильский футболист «Барселоны» Рафинья высказался о восьмикратном обладателе Золотого мяча Лионеле Месси.
«У меня дома висит футболка Лионеля Месси сборной Аргентины. Месси является примером для меня и для всех других футболистов», – отметил Рафинья.
Ранее именитый португальский тренер Жозе Моуриньо назвал трех лучших футболистов за всю историю футбола. Моуриньо включил в свой список двух аргентинских легенд – Лионеля Месси и Диего Марадону, а также трехкратного чемпиона мира Пеле.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 14 мая 2025, 02:00 54
Элина в трех сетах уступила Пейтон Стернс, хотя была близка к камбеку
Хоккей | 14 мая 2025, 10:30 2
Стартует турнир в элитном дивизионе
Футбол | 14.05.2025, 22:37
Футбол | 15.05.2025, 00:14
Футбол | 14.05.2025, 10:02
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
13.05.2025, 19:35 6
14.05.2025, 11:07 2
13.05.2025, 10:39 29
13.05.2025, 17:00 32
13.05.2025, 08:30
13.05.2025, 03:25 1
13.05.2025, 17:45 9
13.05.2025, 09:15 9