ПОВОРОЗНЮК: «Понапивались. Я лейтенанту челюсть сломал и сержанту нос»

Президент клуба УПЛ «Ингулец» Александр Поворознюк рассказал о своей давней судимости.

«Это было еще 35 лет назад, когда я служил в армии. Тогда понапивались, праздновали 100 дней от призыва. На утро на меня надели наручники, мы так понапивались, что я ничего не помнил. Посадили в одиночную камеру, мне сказали, что я лейтенанту челюсть сломал и сержанту нос, но я ничего не помню. Они убедили меня, что это правда, но оказалось, что нет, у того лейтенанта отец прокурор. Он мне только через 35 лет признался», – сказал Поворознюк.

Ранее президент «Ингульца» Александр Поворознюк высказался о проблемах с домашней ареной.