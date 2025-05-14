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  4. ПОВОРОЗНЮК: «Понапивались. Я лейтенанту челюсть сломал и сержанту нос»
Украина. Премьер лига
14 мая 2025, 23:38 |
998
6

ПОВОРОЗНЮК: «Понапивались. Я лейтенанту челюсть сломал и сержанту нос»

Президент «Ингульца» рассказал о своей судимости

14 мая 2025, 23:38 |
998
6
ПОВОРОЗНЮК: «Понапивались. Я лейтенанту челюсть сломал и сержанту нос»
ФК Ингулец. Александр Поворознюк

Президент клуба УПЛ «Ингулец» Александр Поворознюк рассказал о своей давней судимости.

«Это было еще 35 лет назад, когда я служил в армии. Тогда понапивались, праздновали 100 дней от призыва. На утро на меня надели наручники, мы так понапивались, что я ничего не помнил. Посадили в одиночную камеру, мне сказали, что я лейтенанту челюсть сломал и сержанту нос, но я ничего не помню. Они убедили меня, что это правда, но оказалось, что нет, у того лейтенанта отец прокурор. Он мне только через 35 лет признался», – сказал Поворознюк.

Ранее президент «Ингульца» Александр Поворознюк высказался о проблемах с домашней ареной.

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Александр Поворознюк Ингулец драка криминал Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олейник Источник: YouTube
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Артур Отаманчук
поворознюк, а ты случайно Марс  не захватывал или только за щеку?
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+3
turist86
А чому у дисбат не потрапив?
Ответить
+1
abc
Брехун. 100 дня від призову не святкували ніде і ніколи.
Ответить
+1
Diesel
Не розумію, навіщо цю інформацію тут писати ?
СПОРТ УА ви не здатні на щось більше ?
Навішо ви то про баб футболістів пишите то ше якийсь не потрібний мотлох
Ответить
0
Макс Максов
Час для фантастичних історій!
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0
apepa
Красафчик!!!
Ответить
-2
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