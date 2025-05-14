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Кубок Украины
14 мая 2025, 18:47 | Обновлено 14 мая 2025, 19:05
743
0

Маркевич назвал шансы Динамо в финале Кубка Украины против Шахтера 

Известный тренер считает шансы обеих команд равными

14 мая 2025, 18:47 | Обновлено 14 мая 2025, 19:05
743
0
Маркевич назвал шансы Динамо в финале Кубка Украины против Шахтера 
УАФ. Мирон Маркевич

14 мая проходит финальный матч Кубка Украины по футболу, в котором играют донецкий «Шахтер» и киевское «Динамо».

Накануне этого поединка известный украинский тренер Мирон Маркевич в эксклюзивном интервью Sport.ua оценил шансы команд на победу.

– Создается впечатление, что вы расцениваете шансы «Динамо» выше?

– Нет, я считаю, что силы участников – равные. А дальше все будет зависеть от того, в какой спортивной форме подойдут участники к решающему противостоянию, обойдется ли без травм лидеров, сработают ли домашние заготовки тренеров или на высоте будут вратари. Ну и главное, что времени на раскачку не будет, – считает Маркевич.

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Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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