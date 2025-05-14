Маркевич назвал шансы Динамо в финале Кубка Украины против Шахтера 

14 мая проходит финальный матч Кубка Украины по футболу, в котором играют донецкий «Шахтер» и киевское «Динамо».

Накануне этого поединка известный украинский тренер Мирон Маркевич в эксклюзивном интервью Sport.ua оценил шансы команд на победу.

– Создается впечатление, что вы расцениваете шансы «Динамо» выше?

– Нет, я считаю, что силы участников – равные. А дальше все будет зависеть от того, в какой спортивной форме подойдут участники к решающему противостоянию, обойдется ли без травм лидеров, сработают ли домашние заготовки тренеров или на высоте будут вратари. Ну и главное, что времени на раскачку не будет, – считает Маркевич.