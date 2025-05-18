Криштиану РОНАЛДУ: «Никогда не обменяюсь футболками с игроками этого клуба»

Пятикратный обладатель Золотого мяча Криштиану Роналду рассказал, с игроками какого клуба никогда в жизни не обменивается футболками.

«Вспомню матч с «Ромой». Когда счет был 6:0, они попросили меня остановиться. Соперник умолял меня прекратить забивать. Игроки соперника угрожали мне нанести вред. «Рома»? Никогда бы не обменялся футболками с игроками этого клуба», – сказал Роналду.

В 2007 году в четвертьфинале Лиги чемпионов «МЮ» разбил «Рому» со счетом 7:1 после поражения 1:2 в первом матче в Риме.

Ранее португальский нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду рассказал, как мог оказаться в каталонской «Барселоне».