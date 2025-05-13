Знаменитый футболист киевского «Динамо» Леонид Буряк дал большое интервью по случаю 98-летия ФК Динамо» Киев.

В видеоинтервью – истории из жизни, сравнение поколений, сила столичного клуба, величественные победы, строительство музея и будущее страны.

Леонид Буряк рассказывает о великой истории киевского «Динамо», его достижениях и легендарных игроках. Знаменитый игрок подчеркнул роль Валерия Лобановского, значение собственных питомцев и особый менталитет команды.

Интересно, как Буряк сравнил современное поколение футболистов с прошлым, отмечая изменение подходов к игре. Через два года киевский клуб будет праздновать 100-летие со дня основания.

ВИДЕО. 98-летие Динамо. Буряк вспомнил яркие эпизоды из истории клуба