Украинская Премьер-лига поздравила Динамо с годовщиной основания клуба
13 мая «бело-синим» исполнилось 98 лет
13 мая 2025 года футбольный клуб «Динамо» Киев празднует своё 98-летие.
Украинская Премьер-лига (УПЛ) на своём официальном сайте поздравила столичный клуб с праздником.
«Уважаемые руководители, игроки, тренеры и болельщики ФК «Динамо» (Киев)!
Украинская Премьер-лига искренне поздравляет вас с годовщиной основания клуба!
Почти столетие киевское «Динамо» является одним из главных символов украинского футбола. Это клуб с грандиозной историей триумфов: двукратный обладатель Кубка обладателей Кубков УЕФА, обладатель Суперкубка УЕФА, 13-кратный чемпион СССР, 9-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Суперкубка СССР, 16-кратный чемпион Украины, 13-кратный обладатель Кубка Украины и 9-кратный обладатель Суперкубка Украины.
Киевское «Динамо» – это не просто клуб, это настоящая школа чемпионов, которая подарила украинскому футболу плеяду легендарных игроков и тренеров, фигур международного масштаба.
Искренне желаем клубу новых вершин, ярких матчей, преданных болельщиков, новых талантов и больших побед – как в Украине, так и на европейской арене!
С уважением, коллектив Украинской Премьер-лиги», – говорится на сайте УПЛ.
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