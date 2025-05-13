Украинская Премьер-лига поздравила Динамо с годовщиной основания клуба

13 мая 2025 года футбольный клуб «Динамо» Киев празднует своё 98-летие.

Украинская Премьер-лига (УПЛ) на своём официальном сайте поздравила столичный клуб с праздником.

«Уважаемые руководители, игроки, тренеры и болельщики ФК «Динамо» (Киев)!

Украинская Премьер-лига искренне поздравляет вас с годовщиной основания клуба!

Почти столетие киевское «Динамо» является одним из главных символов украинского футбола. Это клуб с грандиозной историей триумфов: двукратный обладатель Кубка обладателей Кубков УЕФА, обладатель Суперкубка УЕФА, 13-кратный чемпион СССР, 9-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Суперкубка СССР, 16-кратный чемпион Украины, 13-кратный обладатель Кубка Украины и 9-кратный обладатель Суперкубка Украины.

Киевское «Динамо» – это не просто клуб, это настоящая школа чемпионов, которая подарила украинскому футболу плеяду легендарных игроков и тренеров, фигур международного масштаба.

Искренне желаем клубу новых вершин, ярких матчей, преданных болельщиков, новых талантов и больших побед – как в Украине, так и на европейской арене!

С уважением, коллектив Украинской Премьер-лиги», – говорится на сайте УПЛ.