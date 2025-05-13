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Украина. Премьер лига
13 мая 2025, 12:59 | Обновлено 13 мая 2025, 13:00
237
0

Украинская Премьер-лига поздравила Динамо с годовщиной основания клуба

13 мая «бело-синим» исполнилось 98 лет

13 мая 2025, 12:59 | Обновлено 13 мая 2025, 13:00
237
0
Украинская Премьер-лига поздравила Динамо с годовщиной основания клуба
УПЛ

13 мая 2025 года футбольный клуб «Динамо» Киев празднует своё 98-летие.

Украинская Премьер-лига (УПЛ) на своём официальном сайте поздравила столичный клуб с праздником.

«Уважаемые руководители, игроки, тренеры и болельщики ФК «Динамо» (Киев)!

Украинская Премьер-лига искренне поздравляет вас с годовщиной основания клуба!

Почти столетие киевское «Динамо» является одним из главных символов украинского футбола. Это клуб с грандиозной историей триумфов: двукратный обладатель Кубка обладателей Кубков УЕФА, обладатель Суперкубка УЕФА, 13-кратный чемпион СССР, 9-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Суперкубка СССР, 16-кратный чемпион Украины, 13-кратный обладатель Кубка Украины и 9-кратный обладатель Суперкубка Украины.

Киевское «Динамо» – это не просто клуб, это настоящая школа чемпионов, которая подарила украинскому футболу плеяду легендарных игроков и тренеров, фигур международного масштаба.

Искренне желаем клубу новых вершин, ярких матчей, преданных болельщиков, новых талантов и больших побед – как в Украине, так и на европейской арене!

С уважением, коллектив Украинской Премьер-лиги», – говорится на сайте УПЛ.

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Андрей Витренко Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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