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  4. ФОТО. Шахтер поздравил Динамо в преддверии финала Кубка Украины
Украина. Премьер лига
13 мая 2025, 10:59 | Обновлено 13 мая 2025, 11:01
1359
2

ФОТО. Шахтер поздравил Динамо в преддверии финала Кубка Украины

Киевскому клубу исполнилось 98 лет

13 мая 2025, 10:59 | Обновлено 13 мая 2025, 11:01
1359
2
ФОТО. Шахтер поздравил Динамо в преддверии финала Кубка Украины
ФК Шахтер Донецк.

Донецкий «Шахтер» поздравил киевское «Динамо» с 98-летием. Донецкий клуб поздравил киевский гранд в комментариях под сообщением в Instagram.

«Поздравляем с днем ​​рождения, «Динамо», – говорится в сообщении «горняков» в Instagram.

За время своего существования киевское «Динамо» 16 раз становилось чемпионом Украины и 13 – СССР. Также в коллекции клуба 13 Кубков Украины, 9 Кубков СССР, 9 Суперкубков Украины и Суперкубок УЕФА.

Уже в среду, 14 мая, донецкий «Шахтер» и киевское «Динамо» будут соревноваться за Кубок Украины. Финальный матч состоится в Житомире.

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Украинская Премьер-лига Кубок Украины по футболу чемпионат Украины по футболу Динамо Киев Шахтер Донецк
Олег Вахоцкий Источник: Instagram
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Комментарии 2
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Alexander Киев
Зі святом Динамо. Всі страсті та баталії будуть під час матчу і на футбольному полі, а зараз - святкуйте! Бажаю вам бути таким же клубом із Великої літери, як у найкращі свої часи   Шахтарю потрібна сильна  конкуренція!
Всіх адекватних вболівальників даного клубу - також зі святом
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+1
pricolist
З днем народження, Динамо! Великий клуб і хочеться, щоб він повернувся таким, який був раніше!  
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+1
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