ФОТО. Шахтер поздравил Динамо в преддверии финала Кубка Украины
Киевскому клубу исполнилось 98 лет
Донецкий «Шахтер» поздравил киевское «Динамо» с 98-летием. Донецкий клуб поздравил киевский гранд в комментариях под сообщением в Instagram.
«Поздравляем с днем рождения, «Динамо», – говорится в сообщении «горняков» в Instagram.
За время своего существования киевское «Динамо» 16 раз становилось чемпионом Украины и 13 – СССР. Также в коллекции клуба 13 Кубков Украины, 9 Кубков СССР, 9 Суперкубков Украины и Суперкубок УЕФА.
Уже в среду, 14 мая, донецкий «Шахтер» и киевское «Динамо» будут соревноваться за Кубок Украины. Финальный матч состоится в Житомире.
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