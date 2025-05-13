ФОТО. Шахтер поздравил Динамо в преддверии финала Кубка Украины

Донецкий «Шахтер» поздравил киевское «Динамо» с 98-летием. Донецкий клуб поздравил киевский гранд в комментариях под сообщением в Instagram.

«Поздравляем с днем ​​рождения, «Динамо», – говорится в сообщении «горняков» в Instagram.

За время своего существования киевское «Динамо» 16 раз становилось чемпионом Украины и 13 – СССР. Также в коллекции клуба 13 Кубков Украины, 9 Кубков СССР, 9 Суперкубков Украины и Суперкубок УЕФА.

Уже в среду, 14 мая, донецкий «Шахтер» и киевское «Динамо» будут соревноваться за Кубок Украины. Финальный матч состоится в Житомире.