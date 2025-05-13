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  4. 23 года назад не стало Валерия Лобановского
Украина. Премьер лига
13 мая 2025, 10:26 |
368
1

23 года назад не стало Валерия Лобановского

Легендарный тренер скончался в возрасте 63 лет

13 мая 2025, 10:26 |
368
1
23 года назад не стало Валерия Лобановского
ФК Динамо Киев

В этот день, 23 года назад, не стало легендарного украинского тренера Валерия Лобановского.

Ежегодно 13 мая чествуется память «Мэтра».

Сначала Лобановский прославлял бело-синие цвета киевского клуба на футбольном поле как яркий и одаренный игрок, а затем уже в тренерском амплуа задал вектор развития команды на много лет вперед. Самые выдающиеся триумфы в истории киевского «Динамо» неразрывно связаны с именем Валерия Васильевича, который в разные годы и десятилетия получал вместе с «Динамо» выдающиеся победы и завоевывал трофеи.

За время своей тренерской карьеры Валерий Лобановский успел поработать тренером «Днепра» и «Динамо», а также национальных сборных СССР, ОАЭ, Кувейта и Украины.

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Валерий Лобановский Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу смерть
Дмитрий Вус Источник: ФК Динамо Киев
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Был великим тренером, но алкоголь его победил.......
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