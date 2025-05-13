23 года назад не стало Валерия Лобановского

В этот день, 23 года назад, не стало легендарного украинского тренера Валерия Лобановского.

Ежегодно 13 мая чествуется память «Мэтра».

Сначала Лобановский прославлял бело-синие цвета киевского клуба на футбольном поле как яркий и одаренный игрок, а затем уже в тренерском амплуа задал вектор развития команды на много лет вперед. Самые выдающиеся триумфы в истории киевского «Динамо» неразрывно связаны с именем Валерия Васильевича, который в разные годы и десятилетия получал вместе с «Динамо» выдающиеся победы и завоевывал трофеи.

За время своей тренерской карьеры Валерий Лобановский успел поработать тренером «Днепра» и «Динамо», а также национальных сборных СССР, ОАЭ, Кувейта и Украины.