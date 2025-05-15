Испания15 мая 2025, 00:14 |
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Хаби Алонсо не понимает, что Анчелотти сделал с этим игроком. Хочет встречи
Испанец видит будущее Хесуса Фортеа в мадридском клубе
15 мая 2025, 00:14 |
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Мадридский «Реал» в ближайшее время возглавит тренер «Байера» Хаби Алонсо.
Хаби уже начал работу по построению состава на следующий сезон. По информации испанских СМИ, Алонсо нравится игра правого защитника молодежки «Реала» Хесуса Фортеа. Алонсо не понимает, что сделал Анчелотти с этим игроком и почему он не вызывает испанца во взрослую команду.
Алонсо запланировал встречу с Фортеа и хочет выразить ему слова доверия.
Ранее сообщалось, что «Реал» принял решение о продлении контракта с Тибо Куртуа.
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