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  4. Ямаль дал добро Барселоне на неожиданный трансфер нападающего
Испания
31 мая 2025, 02:33 |
143
0

Ямаль дал добро Барселоне на неожиданный трансфер нападающего

«Барселона» рассчитывает купить Маркуса Решфорда

31 мая 2025, 02:33 |
143
0
Ямаль дал добро Барселоне на неожиданный трансфер нападающего
GOAL. Маркус Рэшфорд и Ламин Ямаль

Каталонская «Барселона» этим летом планирует усилить атаку.

По информации испанского портала El Nacional, каталонцы хотят купить нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Решфорда. Английский клуб хочет продать своего воспитанника, а каталонцы готовы этим воспользоваться.

Трансфер Маркуса уже согласовал лидер каталонского клуба Ламин Ямаль, который выразил желание вместе с ним играть. «Барселона» рассчитывает использовать Решфорда как альтернативу Роберту Левандовски на позиции центрального нападающего.

Ранее стало известно, что Ансу Фати решил сменить клуб.

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Маркус Рэшфорд Барселона трансферы Ла Лиги трансферы трансферы АПЛ Ламин Ямаль Манчестер Юнайтед
Дмитрий Олейник Источник: El Nacional
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