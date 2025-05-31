Ямаль дал добро Барселоне на неожиданный трансфер нападающего
«Барселона» рассчитывает купить Маркуса Решфорда
Каталонская «Барселона» этим летом планирует усилить атаку.
По информации испанского портала El Nacional, каталонцы хотят купить нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Решфорда. Английский клуб хочет продать своего воспитанника, а каталонцы готовы этим воспользоваться.
Трансфер Маркуса уже согласовал лидер каталонского клуба Ламин Ямаль, который выразил желание вместе с ним играть. «Барселона» рассчитывает использовать Решфорда как альтернативу Роберту Левандовски на позиции центрального нападающего.
Ранее стало известно, что Ансу Фати решил сменить клуб.
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