Кроос рассказал, какой трансфер необходимо сделать Реалу

Мадридский «Реал» ищет усиление полузащиты в летнее трансферное окно 2025 года.

По информации испанского портала Fichajes, легенда мадридского гранда Тони Кроос посоветовал клубу купить полузащитника «Милана» нидерландца Тиджани Рейндерса. Главный скаут «бланкос» Джуни Калафат также советует клубу подписать Рейндерса.

В этом сезоне Рейндерс провел 52 матча, в которых забил 15 голов и сделал пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что 26-летний нидерландский полузащитник «Милана» Тиджани Рейндерс попал в шорт-лист «Манчестер Сити».