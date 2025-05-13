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  4. «Очередной плохой матч». В Италии раскритиковали Довбика после поражения
Италия
13 мая 2025, 20:24 |
582
5

«Очередной плохой матч». В Италии раскритиковали Довбика после поражения

«Рома» со счетом 1:2 уступила в матче 36-го тура итальянской Серии А

13 мая 2025, 20:24 |
582
5
«Очередной плохой матч». В Италии раскритиковали Довбика после поражения
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

12 мая состоялся матч 36-го тура итальянской Ла Лиги, в котором встретились «Аталанта» и «Рома». Хозяева одолели соперника со счетом 2:1.

В этом противостоянии в стартовом составе римского клуба вышел форвард Артем Довбик. Он провел на поле 86 минут, однако результативными действиями не отметился. Итальянская пресса раскритиковала игру украинского футболиста:

TuttoMercatoWeb: «Его хорошо видно на поле со скамейки запасных, но не более того. Вполне закономерно ожидать чего-то большего от игрока с его цифрами».

La Gazzetta dello Sport: «Защитники Аталанты не позволили Довбику увидеть мяч. Очередной плохой матч, в котором ему не хватает конкурентной агрессивности».

Corriere dello Sport: «Он много борется, но сохраняет слишком мало мячей. Джимшити полностью переиграл украинского футболиста. Довбик пытался сделать себя заметнее, но получилось плохо».

В нынешнем сезоне Артем Довбик провел 45 матчей во всех турнирах, где забил 17 голов и отдал четыре результативных передачи. «Рома» занимает шестое место в турнирной таблице, в активе клуба – 63 балла.

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чемпионат Италии по футболу Серия A Рома Рим Аталанта Аталанта - Рома Артем Довбик
Николай Титюк Источник: Tuttomercatoweb
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Комментарии 5
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Ap Kats
хтось має сказати цим ромам, що проблема не в Довбику, а проблема у їх пихатості. Нехай подивляться на результати "команди" за останні 10 років. 6-те місце - це їх межа. Минулий сезон з Лукаку 6 - місце. З Мауріньйо - 6-те. Зараз з Довбиком є шанс на 4. У них немає команди, вони грають набором футбольорів типу нарциса-Дибіла. Нормальні гравці у них не затримуються, їх там критикують і вони гниють морально. Потім ідуть в інші команди і там розкриваються. 
Довбику потрібна команда, він командний гравець, а тут її давно не було і найближчий час не буде. 
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+2
ivankondrat96
Довбика критикують, бо очікували більшого від найкращого бомбардира Ла Ліги. Але результат досить непоганий і голи Довбика принесли чимало очок Ромі
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+2
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antt
Типу, його критикують, а цифри свідчать про інше
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+2
serhiy
Завжди ненавидів і не дивився(крім Шевченко як грав ) італійський чемпіонат,а тепер щей ненавиджу тупих вболівальників роми . Вискочки срані . Піде з роми Довбик ,хочеться тоді побачити їхні результати ! 
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0
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