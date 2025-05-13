«Очередной плохой матч». В Италии раскритиковали Довбика после поражения

12 мая состоялся матч 36-го тура итальянской Ла Лиги, в котором встретились «Аталанта» и «Рома». Хозяева одолели соперника со счетом 2:1.

В этом противостоянии в стартовом составе римского клуба вышел форвард Артем Довбик. Он провел на поле 86 минут, однако результативными действиями не отметился. Итальянская пресса раскритиковала игру украинского футболиста:

TuttoMercatoWeb: «Его хорошо видно на поле со скамейки запасных, но не более того. Вполне закономерно ожидать чего-то большего от игрока с его цифрами».

La Gazzetta dello Sport: «Защитники Аталанты не позволили Довбику увидеть мяч. Очередной плохой матч, в котором ему не хватает конкурентной агрессивности».

Corriere dello Sport: «Он много борется, но сохраняет слишком мало мячей. Джимшити полностью переиграл украинского футболиста. Довбик пытался сделать себя заметнее, но получилось плохо».

В нынешнем сезоне Артем Довбик провел 45 матчей во всех турнирах, где забил 17 голов и отдал четыре результативных передачи. «Рома» занимает шестое место в турнирной таблице, в активе клуба – 63 балла.