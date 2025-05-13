Маркевич предупредил Шахтер не повторять ошибки мадридского Реала

14 мая состоится финальный матч Кубка Украины по футболу, в котором сыграют донецкий «Шахтер» и киевское «Динамо».

Накануне этого противостояния именитый украинский тренер Мирон Маркевич в эксклюзивном интервью Sport.ua поделился мнением о возможном увольнении главного тренера «горняков» Марино Пушича:

«Многое будет зависеть от того, будут ли «горняки» сплоченными. Знаете, как бы чехарда вокруг их наставника Марино Пушича не повредила «Шахтеру». Что-то похожее мы уже наблюдали в прославленном мадридском «Реале», когда долгое время было неизвестно остается ли у руля легендарный Карло Анчелотти, кто придет ему на замену?

В итоге все закончилось фиаско, испанский гранд с его фантастическим составом исполнителей умудрился проиграть все турниры, в которых участвовал. Ибо каждый тянул одеяло в свою сторону.

Похожая ситуация и с Пушичем. Еще задолго до завершения сезона в СМИ появились сообщения, что руководство ФК «Шахтер» ведет переговоры с преемником боснийского тренера, хотя у того еще долговременный контракт. Остается надеяться, что ранг турнира заставит амбициозных «горняков» максимально сплотиться. Иначе неприятностей не избежать», – сказал Маркевич.