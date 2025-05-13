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  4. Форвард Динамо лидирует по системе гол+пас после 28-го тура УПЛ
Украина. Премьер лига
13 мая 2025, 18:01 | Обновлено 13 мая 2025, 18:31
1044
2

Форвард Динамо лидирует по системе гол+пас после 28-го тура УПЛ

Владислав Ванат в этом сезоне забил уже 17 мячей

13 мая 2025, 18:01 | Обновлено 13 мая 2025, 18:31
1044
2
Форвард Динамо лидирует по системе гол+пас после 28-го тура УПЛ
УПЛ

После 28-го тура Украинской Премьер-лиги обнародован рейтинг лучших игроков по системе гол+пас.

Лидирует форвард «Динамо» Владислав Ванат. На его счету 17 забитых мячей и три результативные передачи.

На второй строчке – полузащитник «Шахтера» Артем Бондаренко, который забил 10 мячей и отдал 7 результативных передач.

Лучшие футболисты УПЛ по системе гол+пас после 28-го тура

  • Владислав Ванат - 17+3=20
  • Артем Бондаренко - 10+7=17
  • Николай Шапаренко - 6+9=15
  • Егор Твердохлеб - 13+2=15
  • Георгий Судаков - 11+4=15
  • Виталий Буяльский - 7+8=15
  • Амбросий Чачуа - 10+5=15
  • Алексей Гуцуляк - 11+4=15
  • Александр Назаренко - 7+7=14
  • Эгиналду - 5+7=12
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Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Владислав Ванат Артем Бондаренко Николай Шапаренко Егор Твердохлеб Георгий Судаков Виталий Буяльский Амбросий Чачуа Динамо Киев Шахтер Донецк Алексей Гуцуляк Александр Назаренко (футболист) Эгиналду
Александр Сильченко Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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Комментарии 2
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serhiy
І тут обісрані, що ж таке з тим "найкращим за всі часи " ?!!
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+1
Singularis
По итогам  сезона  1994-95  Арсен Аваков  из Торпедо Запорожье  стал лучшим бомбардиром чемпионата Украины,  забив 21 гол. 
 Прошло 30 лет всего.
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-1
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