Форвард Динамо лидирует по системе гол+пас после 28-го тура УПЛ

После 28-го тура Украинской Премьер-лиги обнародован рейтинг лучших игроков по системе гол+пас.

Лидирует форвард «Динамо» Владислав Ванат. На его счету 17 забитых мячей и три результативные передачи.

На второй строчке – полузащитник «Шахтера» Артем Бондаренко, который забил 10 мячей и отдал 7 результативных передач.

Лучшие футболисты УПЛ по системе гол+пас после 28-го тура