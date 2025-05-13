Украина. Премьер лига13 мая 2025, 18:01 | Обновлено 13 мая 2025, 18:31
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Форвард Динамо лидирует по системе гол+пас после 28-го тура УПЛ
Владислав Ванат в этом сезоне забил уже 17 мячей
13 мая 2025, 18:01 | Обновлено 13 мая 2025, 18:31
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После 28-го тура Украинской Премьер-лиги обнародован рейтинг лучших игроков по системе гол+пас.
Лидирует форвард «Динамо» Владислав Ванат. На его счету 17 забитых мячей и три результативные передачи.
На второй строчке – полузащитник «Шахтера» Артем Бондаренко, который забил 10 мячей и отдал 7 результативных передач.
Лучшие футболисты УПЛ по системе гол+пас после 28-го тура
- Владислав Ванат - 17+3=20
- Артем Бондаренко - 10+7=17
- Николай Шапаренко - 6+9=15
- Егор Твердохлеб - 13+2=15
- Георгий Судаков - 11+4=15
- Виталий Буяльский - 7+8=15
- Амбросий Чачуа - 10+5=15
- Алексей Гуцуляк - 11+4=15
- Александр Назаренко - 7+7=14
- Эгиналду - 5+7=12
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