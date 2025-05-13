ОФИЦИАЛЬНО. Динамо зарегистрировало легионера на сезон УПЛ
Анхель Торрес теперь может играть за столичный клуб
Киевское «Динамо» официально зарегистрировало колумбийского вингера Анхеля Торреса для участия в матчах Украинской Премьер-лиги. Об этом свидетельствует появление 25-летнего футболиста в профиле киевлян на официальном сайте УПЛ.
Таким образом, игрок, которого столичный клуб на правах свободного агента подписал лишь неделю назад, сможет принять участие в заключительных двух матчах этого сезона чемпионата Украины – против одесского «Черноморца» и ковалевского «Колоса».
Последним клубом Торреса стал австралийский «Сентрал Кост Маринерс». В его составе он провел 33 матча, забив 15 голов, отдав 7 ассистов и выиграв национальный чемпионат. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Анхеля в 300 тысяч евро.
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