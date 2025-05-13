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Украина. Премьер лига
13 мая 2025, 16:50 |
1810
2

ОФИЦИАЛЬНО. Динамо зарегистрировало легионера на сезон УПЛ

Анхель Торрес теперь может играть за столичный клуб

13 мая 2025, 16:50 |
1810
2
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо зарегистрировало легионера на сезон УПЛ
ФК Динамо Киев. Анхель Торрес

Киевское «Динамо» официально зарегистрировало колумбийского вингера Анхеля Торреса для участия в матчах Украинской Премьер-лиги. Об этом свидетельствует появление 25-летнего футболиста в профиле киевлян на официальном сайте УПЛ.

Таким образом, игрок, которого столичный клуб на правах свободного агента подписал лишь неделю назад, сможет принять участие в заключительных двух матчах этого сезона чемпионата Украины – против одесского «Черноморца» и ковалевского «Колоса».

Последним клубом Торреса стал австралийский «Сентрал Кост Маринерс». В его составе он провел 33 матча, забив 15 голов, отдав 7 ассистов и выиграв национальный чемпионат. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Анхеля в 300 тысяч евро.

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Анхель Торрес заявка Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Вус Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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Burevestnik
на офіційних сайтах клубів
у ДК вже 2 (!!!) легіонера.
у ШД поки лише 13.
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+3
Alexander Киев
Легенда !
Все як глори диркачі хотіли: " 100% білий "  - вивішували банер і отримали
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-7
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