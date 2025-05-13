Переговоры проведены. Реал опережает Челси в борьбе за защитника

Испанский защитник «Борнмута» Дин Хейсен привлекает внимание мадридского «Реала» и «Челси», сообщает The Telegraph.

По информации источника, мадридский клуб уже провел переговоры с 19-летним футболистом и готов активировать клаусулу в 50 миллионов евро.

«Сливочные» готовы предложить зарплату, которая существенно больше чем та, которую предлагают «синие».

«Реал» вышел вперед в гонке за игрока, но «Челси» продолжает интересовать Дином.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» готовит два трансфера и планирует завершить их до КЧМ.