Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Переговоры проведены. Реал опережает Челси в борьбе за защитника
Испания
13 мая 2025, 16:59 |
928
0

Переговоры проведены. Реал опережает Челси в борьбе за защитника

Испанский гранд нацелен н подписание Дина Хейсена

13 мая 2025, 16:59 |
928
0
Переговоры проведены. Реал опережает Челси в борьбе за защитника
Getty Images/Global Images Ukraine. Дин Хейсен

Испанский защитник «Борнмута» Дин Хейсен привлекает внимание мадридского «Реала» и «Челси», сообщает The Telegraph.

По информации источника, мадридский клуб уже провел переговоры с 19-летним футболистом и готов активировать клаусулу в 50 миллионов евро.

«Сливочные» готовы предложить зарплату, которая существенно больше чем та, которую предлагают «синие».

«Реал» вышел вперед в гонке за игрока, но «Челси» продолжает интересовать Дином.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» готовит два трансфера и планирует завершить их до КЧМ.

По теме:
Украинскому форварду предложили перейти в топовую лигу в Европе
40 млн евро с оговорками. Известны детали предложения Наполи по Судакову
Ман Юнайтед подпишет нападающего за 80 миллионов евро
Дин Хейсен Челси Реал Мадрид Борнмут трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Даниил Кирияка Источник: The Telegraph
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мичел сказал, сколько очков нужно Жироне, чтобы не вылететь в Сегунду
Футбол | 13 мая 2025, 17:17 0
Мичел сказал, сколько очков нужно Жироне, чтобы не вылететь в Сегунду
Мичел сказал, сколько очков нужно Жироне, чтобы не вылететь в Сегунду

Команде нужно 42 очка

Судаков покидает Шахтер. Уже известна зарплата Георгия в новом клубе
Футбол | 13 мая 2025, 10:39 21
Судаков покидает Шахтер. Уже известна зарплата Георгия в новом клубе
Судаков покидает Шахтер. Уже известна зарплата Георгия в новом клубе

Полузащитник продолжит карьеру в Наполи

Григорчук рассказал об отношениях с президентом ЛНЗ на фоне провала в УПЛ
Футбол | 13.05.2025, 10:07
Григорчук рассказал об отношениях с президентом ЛНЗ на фоне провала в УПЛ
Григорчук рассказал об отношениях с президентом ЛНЗ на фоне провала в УПЛ
«Теперь мы будем вместе». Анчелотти обратился к суперзвезде Барселоны
Футбол | 12.05.2025, 18:45
«Теперь мы будем вместе». Анчелотти обратился к суперзвезде Барселоны
«Теперь мы будем вместе». Анчелотти обратился к суперзвезде Барселоны
«Судья не мог не увидеть» Экс-арбитр ФИФА – о 28-м туре УПЛ
Футбол | 12.05.2025, 23:52
«Судья не мог не увидеть» Экс-арбитр ФИФА – о 28-м туре УПЛ
«Судья не мог не увидеть» Экс-арбитр ФИФА – о 28-м туре УПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Анчелотти назвал двух игроков Реала, которые виноваты в фиаско против Барсы
Анчелотти назвал двух игроков Реала, которые виноваты в фиаско против Барсы
12.05.2025, 00:21 3
Футбол
Перес решил выгнать игрока Реала после провального Эль Классико
Перес решил выгнать игрока Реала после провального Эль Классико
12.05.2025, 08:52 11
Футбол
Источник: самый богатый боксер всех времен стал банкротом
Источник: самый богатый боксер всех времен стал банкротом
13.05.2025, 07:27 12
Бокс
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Звезда бокса? Он трус, постоянно убегает»
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Звезда бокса? Он трус, постоянно убегает»
13.05.2025, 08:30
Бокс
Хаби Алонсо определил 4-х виновных игроков Реала в поражении Барселоне
Хаби Алонсо определил 4-х виновных игроков Реала в поражении Барселоне
12.05.2025, 09:44
Футбол
У Ломаченко произошли изменения в семейном положении
У Ломаченко произошли изменения в семейном положении
12.05.2025, 08:21 5
Бокс
Склоним головы. Снайперская пуля оборвала жизнь чемпиона Украины по хоккею
Склоним головы. Снайперская пуля оборвала жизнь чемпиона Украины по хоккею
12.05.2025, 09:00 1
Война
Не сыграет за Реал ни минуты. Перес указал на дверь звездному футболисту
Не сыграет за Реал ни минуты. Перес указал на дверь звездному футболисту
12.05.2025, 09:03 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем