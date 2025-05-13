Испания13 мая 2025, 16:59 |
928
0
Переговоры проведены. Реал опережает Челси в борьбе за защитника
Испанский гранд нацелен н подписание Дина Хейсена
13 мая 2025, 16:59 |
928
0
Испанский защитник «Борнмута» Дин Хейсен привлекает внимание мадридского «Реала» и «Челси», сообщает The Telegraph.
По информации источника, мадридский клуб уже провел переговоры с 19-летним футболистом и готов активировать клаусулу в 50 миллионов евро.
«Сливочные» готовы предложить зарплату, которая существенно больше чем та, которую предлагают «синие».
«Реал» вышел вперед в гонке за игрока, но «Челси» продолжает интересовать Дином.
Ранее сообщалось о том, что «Реал» готовит два трансфера и планирует завершить их до КЧМ.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 13 мая 2025, 17:17 0
Команде нужно 42 очка
Футбол | 13 мая 2025, 10:39 21
Полузащитник продолжит карьеру в Наполи
Футбол | 13.05.2025, 10:07
Футбол | 12.05.2025, 18:45
Футбол | 12.05.2025, 23:52
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
12.05.2025, 00:21 3
12.05.2025, 08:52 11
13.05.2025, 07:27 12
13.05.2025, 08:30
12.05.2025, 09:44
12.05.2025, 08:21 5
12.05.2025, 09:00 1
12.05.2025, 09:03 3