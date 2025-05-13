Шотландский гранд предлагает Анчелотти контракт. Есть нюанс

Давиде Анчелотти может возглавить шотландский «Рейнджерс», сообщает Николо Скира.

По информации источника, руководство шотландского клуба намерено убедить итальянца возглавить команду, предложив ему контракт до 2028 года.

Давиде Анчелотти работает ассистентом итальянского коуча мадридского «Реала» Карло Анчелотти. 35-летний специалист работал со своим отцом и в других клубах: «Баварии», «Наполи» и «Эвертоне».

Ранее сообщалось о том, что известна зарплата Анчелотти в сборной Бразилии.