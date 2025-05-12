Известна зарплата Анчелотти в сборной Бразилии. Есть бонус за победу на ЧМ

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти официально возглавил сборную Бразилии по футболу.

Итальянский специалист доработает текущий сезон со «сливочными» и уже после этого присоединится к сборной Бразилии.

По информации бразильского издания GloboEsporte, годовая зарплата Анчелотти в сборной составит 10 миллионов евро. Кроме того, в контракте итальянского тренера предусмотрен бонус за победу на чемпионате мира-2026 – 5 миллионов евро.

Интересно, что Карло станет первым иностранным тренером во главе сборной Бразилии по футболу.