Известна зарплата Анчелотти в сборной Бразилии. Есть бонус за победу на ЧМ
Карло станет наставник «Селесао»
Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти официально возглавил сборную Бразилии по футболу.
Итальянский специалист доработает текущий сезон со «сливочными» и уже после этого присоединится к сборной Бразилии.
По информации бразильского издания GloboEsporte, годовая зарплата Анчелотти в сборной составит 10 миллионов евро. Кроме того, в контракте итальянского тренера предусмотрен бонус за победу на чемпионате мира-2026 – 5 миллионов евро.
Интересно, что Карло станет первым иностранным тренером во главе сборной Бразилии по футболу.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В опасной зоне находятся: Ворскла, Левый Берег, Ингулец, Черноморец
Лидеры каталонского клуба выступили против трансфера Пабло Торре