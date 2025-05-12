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  4. Известна зарплата Анчелотти в сборной Бразилии. Есть бонус за победу на ЧМ
Бразилия
12 мая 2025, 23:26 |
607
0

Известна зарплата Анчелотти в сборной Бразилии. Есть бонус за победу на ЧМ

Карло станет наставник «Селесао»

12 мая 2025, 23:26 |
607
0
Известна зарплата Анчелотти в сборной Бразилии. Есть бонус за победу на ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти официально возглавил сборную Бразилии по футболу.

Итальянский специалист доработает текущий сезон со «сливочными» и уже после этого присоединится к сборной Бразилии.

По информации бразильского издания GloboEsporte, годовая зарплата Анчелотти в сборной составит 10 миллионов евро. Кроме того, в контракте итальянского тренера предусмотрен бонус за победу на чемпионате мира-2026 – 5 миллионов евро.

Интересно, что Карло станет первым иностранным тренером во главе сборной Бразилии по футболу.

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ОФИЦИАЛЬНО. Новый этап. Анчелотти возглавил сборную Бразилии
Карло Анчелотти сборная Бразилии по футболу зарплаты финансы ЧМ-2026 по футболу
Дмитрий Олейник Источник: Globoesporte
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