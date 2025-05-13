«Я не тренер». Гагарин обратился к фанатам Кривбасса после фиаско с Колосом

Вице-президент криворожского «Кривбасса» Артем Гагарин поделился эмоциями после поражения подопечных Юрия Вернидуба в матче 28 тура УПЛ против ковалевского «Колоса» (0:1).

«Я не тренер, не игрок. Игру комментировать не буду, но хотелось бы обратиться к болельщикам и поблагодарить их за поддержку.

Сегодня на стадионе «Горняк» была действительно крутая классная атмосфера, все фаны постоянно гнали нашу команду вперед. Да, не все получилось, но настоящие болельщики с клубом до конца и за это им благодарность», – сказал Гагарин.

В нынешнем сезоне Кривбасс занимает шестое место турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 43 турнирных балла после 28 сыгранных матчей.