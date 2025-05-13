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Украина. Премьер лига
13 мая 2025, 16:23 | Обновлено 13 мая 2025, 16:48
408
0

Юрий ВЕРНИДУБ: «После таких матчей мне не стыдно за поражение»

Коуч «Кривбасса» пояснил причины неудачи в матче 28-го тура УПЛ с «Колосом»

13 мая 2025, 16:23 | Обновлено 13 мая 2025, 16:48
408
0
Юрий ВЕРНИДУБ: «После таких матчей мне не стыдно за поражение»
ФК Кривбасс. Юрий Вернидуб

Главный тренер криворожского «Кривбаса» Юрий Вернидуб дал пресс-конференцию после домашнего матча 28-го тура УПЛ против ковалевского «Колоса» (0:1):

– Тяжело что-то говорить после таких игр. На поле были две неплохие команды. Одна быстро забила после стандарта, а вторая все время старалась отыграться и победить, но не смогла забить. Хочу поздравить «Колос» с победой. После таких матчей мне не стыдно. Если ребята будут с таким же желанием выходить на поле и играть, это однозначно станет для них шагом вперед.

– «Кривбас» пропустил после углового. Чего не хватило, чтобы не допустить этот момент?

– Где-то сыграли не так, как нужно, именно после углового. Хотя ребята знали, кто где находится и как действовать в этом эпизоде. Не забывайте про рост игроков «Колоса». Очень обидно, что пропустили и уступили. Я уже три года работаю в «Кривбасе». За это время я только горжусь тем, что работаю с этими футболистами.

Все действительно сделали шаг вперед. Каждый год был по-своему сложным, но мы все равно двигались вперед. Сначала было седьмое место, потом – бронза, фантастический сезон. И даже после сегодняшнего результата мы все еще в игре, у нас все впереди, шансы есть. Я чувствую гордость за нашу команду. Уверен, наши игроки еще будут прогрессировать и играть в европейских клубах.

– Что касается Гонсалеса. С чем связана его поздняя замена? Фанаты считают, что он мог принести больше пользы, если бы вышел раньше...

– Я искренне благодарен болельщикам за их неравнодушие и поддержку команды. Каждый имеет право высказывать свое мнение, однако я видел ситуацию на поле иначе. Наша команда контролировала игру, мы создавали моменты и фактически «сидели» на воротах соперника. В такой ситуации я не видел смысла менять состав, ведь замена могла нарушить ритм игры.

Подобное мы недавно наблюдали в матче «Ворскла» – «Черноморец», где несколько замен существенно изменили ход поединка не в пользу одной из команд. Гонсалес – хороший футболист, сегодня он тоже неплохо вышел на замену. Мы выпустили его за десять минут до конца матча, рассчитывая на его техничную работу с мячом.

Аналогично мы использовали и Ноа Ндомбази, у которого был хороший шанс после передачи Соса. При более точной передаче в конце игры мы могли сравнять счет. Но такие моменты обычны в футболе.

– Выводы после сегодняшнего матча. Что планируете улучшить в будущем?

– Какие выводы? Нужно всегда выходить на поле, работать и добиваться тех результатов, которые перед тобой ставят и которых ты сам хочешь. Я всегда хотел и хочу работать ради результата. Просто работать без цели – неинтересно. Думаю, так и отвечу, все остальное не имеет большого значения.

– Чувствуете ли вы поддержку от болельщиков?

– Я искренне благодарен каждому и каждой жительнице Кривого Рога. Во время прогулок по городу с женой много людей подходят, узнают, фотографируются, жмут руку – это чрезвычайно приятно. Еще раз спасибо всем за ту теплую поддержку, которую вы проявляете как ко мне лично, так и к футбольному клубу «Кривбас».

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чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Юрий Вернидуб Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка Кривбасс - Колос пресс-конференция
Николай Степанов Источник: ФК Кривбасс
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