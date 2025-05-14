Анчелотти высказался о новом тренере Реала: «Ему это не нужно»

Наставник Реала Карло Анчелотти, который покидает команду по итогам сезона и переходит на работу в сборную Бразилии, не хочет давать советы Хаби Алонсо.

Ожидается, что в ближайшее время тренер Байера будет официально представлен в качестве наставника Реала.

«Мне осталось подготовить Реал к тремя матчам – этим я и займусь. Я счастлив. А после 26 мая у меня будет новая работа. Хаби Алонсо? У меня нет никаких советов для него, ему это не нужно».

«Я только убежден, что у него есть все необходимое, чтобы стать топ-тренером для Реала», – сказал Анчелотти.

Анчелотти, скорее всего, не сможет попрощаться с Реалом выигранным трофеем. Команда отстает от Барселоны на семь очков за три тура до конца чемпионата Испании.