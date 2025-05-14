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  4. Анчелотти высказался о новом тренере Реала: «Ему это не нужно»
Испания
14 мая 2025, 17:49 | Обновлено 14 мая 2025, 18:31
839
0

Анчелотти высказался о новом тренере Реала: «Ему это не нужно»

Карло считает, что Алонсо не нужны его советы

14 мая 2025, 17:49 | Обновлено 14 мая 2025, 18:31
839
0
Анчелотти высказался о новом тренере Реала: «Ему это не нужно»
Getty Images/Global Images Ukraine. Анчелотти и Алонсо

Наставник Реала Карло Анчелотти, который покидает команду по итогам сезона и переходит на работу в сборную Бразилии, не хочет давать советы Хаби Алонсо.

Ожидается, что в ближайшее время тренер Байера будет официально представлен в качестве наставника Реала.

«Мне осталось подготовить Реал к тремя матчам – этим я и займусь. Я счастлив. А после 26 мая у меня будет новая работа. Хаби Алонсо? У меня нет никаких советов для него, ему это не нужно».

«Я только убежден, что у него есть все необходимое, чтобы стать топ-тренером для Реала», – сказал Анчелотти.

Анчелотти, скорее всего, не сможет попрощаться с Реалом выигранным трофеем. Команда отстает от Барселоны на семь очков за три тура до конца чемпионата Испании.

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Реал Мадрид Карло Анчелотти Хаби Алонсо Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Иван Зинченко Источник: Marca
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