Англия13 мая 2025, 16:25 | Обновлено 13 мая 2025, 16:46
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Ман Юнайтед подпишет нападающего за 80 миллионов евро
Матеус Кунья присоединится к манчестерскому гранду
13 мая 2025, 16:25 | Обновлено 13 мая 2025, 16:46
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Бразильский нападающий «Вулверхэмптона» Матеус Кунья станет игроком «Манчестер Юнайтед», сообщает Валентин Фурлан.
По информации источника, 24-летний футболист станет игроком английского гранда. Стороны достигли устного соглашения, остались заключительные шаги по личным условиям.
«Красные дьяволы» активируют пункт выкупа за 74 миллиона евро + 6 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что «Барселона» нацелилась на звездных воспитанников «Манчестер Юнайтед».
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Комментарии 3
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Із манчестера в манчестер тіпок переходить. Потужно💪
💪💪💪
Виходить добре на працівниках зекономили, що 80 мільйонів знайшли))
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