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Англия
13 мая 2025, 16:25 | Обновлено 13 мая 2025, 16:46
1666
3

Ман Юнайтед подпишет нападающего за 80 миллионов евро

Матеус Кунья присоединится к манчестерскому гранду

13 мая 2025, 16:25 | Обновлено 13 мая 2025, 16:46
1666
3
Ман Юнайтед подпишет нападающего за 80 миллионов евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Матеус Кунья

Бразильский нападающий «Вулверхэмптона» Матеус Кунья станет игроком «Манчестер Юнайтед», сообщает Валентин Фурлан.

По информации источника, 24-летний футболист станет игроком английского гранда. Стороны достигли устного соглашения, остались заключительные шаги по личным условиям.

«Красные дьяволы» активируют пункт выкупа за 74 миллиона евро + 6 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» нацелилась на звездных воспитанников «Манчестер Юнайтед».

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Матеус Кунья Манчестер Юнайтед Вулверхэмптон трансферы трансферы АПЛ
Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
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Комментарии 3
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aleks19826
Із манчестера в манчестер тіпок переходить. Потужно💪
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+1
aleks19826
💪💪💪
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0
Victor673256ua
Виходить добре на працівниках зекономили, що 80 мільйонів знайшли))
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0
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