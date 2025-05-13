Ман Юнайтед подпишет нападающего за 80 миллионов евро

Бразильский нападающий «Вулверхэмптона» Матеус Кунья станет игроком «Манчестер Юнайтед», сообщает Валентин Фурлан.

По информации источника, 24-летний футболист станет игроком английского гранда. Стороны достигли устного соглашения, остались заключительные шаги по личным условиям.

«Красные дьяволы» активируют пункт выкупа за 74 миллиона евро + 6 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» нацелилась на звездных воспитанников «Манчестер Юнайтед».