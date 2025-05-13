Без операции никак? Легионер Кривбасса больше не сыграет в этом сезоне
Травма Ивана Дибанго оказалась очень серьезной
23-летний легионер криворожского «Кривбасса» Иван Дибанго из-за травмы больше не сыграет в текущем сезоне.
По информации пресс-службы клуба, повреждение оказалось слишком серьезным. Вероятно, игроку придется лечь на операционный стол.
Врачи «Кривбасса» пока не спешат принимать решение об операции, поскольку клуб консультируется с коллегами из Европы относительно дальнейших действий.
«Большая красно-белая семья желает футболисту здоровья и скорейшего восстановления. Иван, ты – важная часть нашего Клуба, настоящий боец и лидер «Кривбасса». Верим, что наши общие большие победы еще впереди. «Кривбасс« – ЭТО МЫ!», – написала пресс-служба клуба.
Напомним, что Иван получил травму в матче 21-го тура УПЛ против «Руха», который команды доигрывали 7 мая (4:0).
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