Без операции никак? Легионер Кривбасса больше не сыграет в этом сезоне

23-летний легионер криворожского «Кривбасса» Иван Дибанго из-за травмы больше не сыграет в текущем сезоне.

По информации пресс-службы клуба, повреждение оказалось слишком серьезным. Вероятно, игроку придется лечь на операционный стол.

Врачи «Кривбасса» пока не спешат принимать решение об операции, поскольку клуб консультируется с коллегами из Европы относительно дальнейших действий.

«Большая красно-белая семья желает футболисту здоровья и скорейшего восстановления. Иван, ты – важная часть нашего Клуба, настоящий боец и лидер «Кривбасса». Верим, что наши общие большие победы еще впереди. «Кривбасс« – ЭТО МЫ!», – написала пресс-служба клуба.

Напомним, что Иван получил травму в матче 21-го тура УПЛ против «Руха», который команды доигрывали 7 мая (4:0).