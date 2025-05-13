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  4. Без операции никак? Легионер Кривбасса больше не сыграет в этом сезоне
Украина. Премьер лига
13 мая 2025, 15:59 | Обновлено 13 мая 2025, 16:01
182
0

Без операции никак? Легионер Кривбасса больше не сыграет в этом сезоне

Травма Ивана Дибанго оказалась очень серьезной

13 мая 2025, 15:59 | Обновлено 13 мая 2025, 16:01
182
0
Без операции никак? Легионер Кривбасса больше не сыграет в этом сезоне
ФК Кривбасс. Иван Дибанго

23-летний легионер криворожского «Кривбасса» Иван Дибанго из-за травмы больше не сыграет в текущем сезоне.

По информации пресс-службы клуба, повреждение оказалось слишком серьезным. Вероятно, игроку придется лечь на операционный стол.

Врачи «Кривбасса» пока не спешат принимать решение об операции, поскольку клуб консультируется с коллегами из Европы относительно дальнейших действий.

«Большая красно-белая семья желает футболисту здоровья и скорейшего восстановления. Иван, ты – важная часть нашего Клуба, настоящий боец и лидер «Кривбасса». Верим, что наши общие большие победы еще впереди. «Кривбасс« – ЭТО МЫ!», – написала пресс-служба клуба.

Напомним, что Иван получил травму в матче 21-го тура УПЛ против «Руха», который команды доигрывали 7 мая (4:0).

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травма чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Иван Дибанго операция
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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