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Украина. Премьер лига
13 мая 2025, 15:40 | Обновлено 13 мая 2025, 15:42
104
0

12 голов. В 28-м туре УПЛ забили наименьшее количество мячей в этом сезоне

Команды продемонстрировали не совсем зрелищный футбол

13 мая 2025, 15:40 | Обновлено 13 мая 2025, 15:42
104
0
12 голов. В 28-м туре УПЛ забили наименьшее количество мячей в этом сезоне
УПЛ

С 9 по 12 мая включительно был проведён 28-й тур Украинской Премьер-лиги.

Этот тур отметился негативным достижением, так как именно в 28-м туре команды забили наименьшее количество голов в нынешнем чемпионате. В восьми матчах болельщики увидели всего восемь голов.

В целом три поединка в 28-м туре завершились со счётом 0:0, и только в одном матче «Кривбасс» – «Колос», команды забили только один мяч. В остальных встречах команды забили более одного гола.

Результаты 28-го тура УПЛ:

  • 09.05. 15:30 «Заря» Луганск – «Шахтёр» Донецк – 0:0
  • 09.05. 18:00 «Полесье» Житомир – «Динамо» Киев – 0:0
  • 10.05. 13:00 «Ворскла» Полтава – «Черноморец» Одесса – 1:2
  • 10.05. 15:30 «Оболонь» Киев – ЛНЗ Черкассы – 0:0
  • 10.05. 18:00 «Рух» Львов – «Верес» Ровно – 2:0
  • 11.05. 13:00 «Кривбасс» Кривой Рог – «Колос» Ковалёвка – 0:1
  • 11.05. 18:00 «Карпаты» Львов – «Александрия» – 2:1
  • 12.05. 15:30 «Ингулец» Петрово – «Левый Берег» Киев – 2:1
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Андрей Витренко Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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