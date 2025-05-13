12 голов. В 28-м туре УПЛ забили наименьшее количество мячей в этом сезоне

С 9 по 12 мая включительно был проведён 28-й тур Украинской Премьер-лиги.

Этот тур отметился негативным достижением, так как именно в 28-м туре команды забили наименьшее количество голов в нынешнем чемпионате. В восьми матчах болельщики увидели всего восемь голов.

В целом три поединка в 28-м туре завершились со счётом 0:0, и только в одном матче «Кривбасс» – «Колос», команды забили только один мяч. В остальных встречах команды забили более одного гола.

Результаты 28-го тура УПЛ: