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  4. Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Психологически мне было тяжело это перенести»
Украина. Премьер лига
14 мая 2025, 22:42 |
603
1

Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Психологически мне было тяжело это перенести»

Футболист – о критике в начале карьеры

14 мая 2025, 22:42 |
603
1
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Психологически мне было тяжело это перенести»
ФК Динамо. Андрей Ярмоленко

Легенда «Динамо» Андрей Ярмоленко высказался о критике в свою сторону в начале карьеры.

«Психологически мне было трудно это перенести. Слава Богу, что тогда интернет еще не был так развит. Я не все слышал и видел, что обо мне говорят.

Нынешним молодым игроком еще труднее. Но и тогда критики было достаточно, но она была справедливой. Я тогда каждую неудачу болезненно воспринял, ведь еще с детства мечтал играть за «Динамо», – сказал Ярмоленко.

Ранее сообщалось, что Ярмоленко одобрил трансфер новичка «Динамо», который будет его конкурентом.

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Динамо Киев Андрей Ярмоленко Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олейник Источник: YouTube
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Комментарии 1
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Болела
Знищували його нещадно, якщо відверто.
Брєвноленко, «я не футболіст».
Але з характером в нього все в порядку. Виріс в хорошого футболіста.
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