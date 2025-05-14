Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Психологически мне было тяжело это перенести»

Легенда «Динамо» Андрей Ярмоленко высказался о критике в свою сторону в начале карьеры.

«Психологически мне было трудно это перенести. Слава Богу, что тогда интернет еще не был так развит. Я не все слышал и видел, что обо мне говорят.

Нынешним молодым игроком еще труднее. Но и тогда критики было достаточно, но она была справедливой. Я тогда каждую неудачу болезненно воспринял, ведь еще с детства мечтал играть за «Динамо», – сказал Ярмоленко.

Ранее сообщалось, что Ярмоленко одобрил трансфер новичка «Динамо», который будет его конкурентом.