Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Психологически мне было тяжело это перенести»
Футболист – о критике в начале карьеры
Легенда «Динамо» Андрей Ярмоленко высказался о критике в свою сторону в начале карьеры.
«Психологически мне было трудно это перенести. Слава Богу, что тогда интернет еще не был так развит. Я не все слышал и видел, что обо мне говорят.
Нынешним молодым игроком еще труднее. Но и тогда критики было достаточно, но она была справедливой. Я тогда каждую неудачу болезненно воспринял, ведь еще с детства мечтал играть за «Динамо», – сказал Ярмоленко.
Ранее сообщалось, что Ярмоленко одобрил трансфер новичка «Динамо», который будет его конкурентом.
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