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Италия
13 мая 2025, 14:58 | Обновлено 13 мая 2025, 15:03
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Не оправдал надежд. Именитый защитник Ман Сити больше не нужен Милану

Итальянский клуб не стремится продолжить сотрудничество с Кайлом Уокером

13 мая 2025, 14:58 | Обновлено 13 мая 2025, 15:03
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Не оправдал надежд. Именитый защитник Ман Сити больше не нужен Милану
Getty Images/Global Images Ukraine. Кайл Уокер

Итальянский «Милан» принял решение относительно крайнего защитника «Манчестер Сити» Кайла Уокера, находящегося в коллективе на правах аренды.

По информации источника, руководство клуба разочаровано выступлением именитого футболиста в Италии.

Уокер не является ключевым игроком, учитывая его травматичность и наличие Алехандро Хименес. Эти факторы заставляют клуб не выкупать контракт игрока и попрощаться со спортсменом после окончания аренды.

Кайл находится в «Милане» с зимы текущего года, отыграв 15 матчей. На счету защитника ноль полезных действий.

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Милан чемпионат Италии по футболу Кайл Уокер Манчестер Сити чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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