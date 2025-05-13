Не оправдал надежд. Именитый защитник Ман Сити больше не нужен Милану

Итальянский «Милан» принял решение относительно крайнего защитника «Манчестер Сити» Кайла Уокера, находящегося в коллективе на правах аренды.

По информации источника, руководство клуба разочаровано выступлением именитого футболиста в Италии.

Уокер не является ключевым игроком, учитывая его травматичность и наличие Алехандро Хименес. Эти факторы заставляют клуб не выкупать контракт игрока и попрощаться со спортсменом после окончания аренды.

Кайл находится в «Милане» с зимы текущего года, отыграв 15 матчей. На счету защитника ноль полезных действий.