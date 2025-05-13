Не оправдал надежд. Именитый защитник Ман Сити больше не нужен Милану
Итальянский клуб не стремится продолжить сотрудничество с Кайлом Уокером
Итальянский «Милан» принял решение относительно крайнего защитника «Манчестер Сити» Кайла Уокера, находящегося в коллективе на правах аренды.
По информации источника, руководство клуба разочаровано выступлением именитого футболиста в Италии.
Уокер не является ключевым игроком, учитывая его травматичность и наличие Алехандро Хименес. Эти факторы заставляют клуб не выкупать контракт игрока и попрощаться со спортсменом после окончания аренды.
Кайл находится в «Милане» с зимы текущего года, отыграв 15 матчей. На счету защитника ноль полезных действий.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Карло готовится возглавить сборную Бразилии
Полузащитник продолжит карьеру в Наполи