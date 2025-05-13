ЯРМОЛЕНКО: «Не видел никогда такого нападающего как он»

Легенда киевского «Динамо» 35-летний украинский вингер Андрей Ярмоленко высоко оценил уровень бывшего нападающего «сине-белых» Артема Милевского.

«Милевский в «Динамо» был просто топ. Не видел никогда такого нападающего как он нигде в Европе. Чтобы игрок так цеплялась за мяч и так тонко чувствовал голевые моменты», – сказал Андрей Ярмоленко.

Ранее украинский вингер киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко рассказал о своей реакции на назначение Мирчи Луческу на должность главного тренера «бело-синих».