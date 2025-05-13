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  4. ЯРМОЛЕНКО: «Не видел никогда такого нападающего как он»
Украина. Премьер лига
13 мая 2025, 23:44 |
641
0

ЯРМОЛЕНКО: «Не видел никогда такого нападающего как он»

Андрей – об Артеме Милевском

13 мая 2025, 23:44 |
641
0
ЯРМОЛЕНКО: «Не видел никогда такого нападающего как он»
ФК Динамо. Андрей Ярмоленко.

Легенда киевского «Динамо» 35-летний украинский вингер Андрей Ярмоленко высоко оценил уровень бывшего нападающего «сине-белых» Артема Милевского.

«Милевский в «Динамо» был просто топ. Не видел никогда такого нападающего как он нигде в Европе. Чтобы игрок так цеплялась за мяч и так тонко чувствовал голевые моменты», – сказал Андрей Ярмоленко.

Ранее украинский вингер киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко рассказал о своей реакции на назначение Мирчи Луческу на должность главного тренера «бело-синих».

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Андрей Ярмоленко Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Динамо Киев Артем Милевский
Дмитрий Олейник Источник: YouTube
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