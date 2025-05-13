Полузащитник Металлиста: «Мы хорошая команда, и все у нас получится!»

В чемпионской группе Первой лиги прошел матч «Металлист» – «Кудровка». Поединок завершился победой хозяев поля со счетом 2:0. Автор второго мяча в ворота «Кудровки» Александр Цвиренко прокомментировал итог матча.

– Саша, сегодня ты довел свой результат до 2+2: два гола и две результативные передачи. Расскажи подробнее о сегодняшнем голе. Казалось, ты до последнего хотел отдать пас.

– Спасибо за поздравление! Да, сначала хотел отдать на Исаенко – он забегал по правому флангу. Потом уже подумал сыграть в стенку с Приходько, но мяч отскочил ко мне, и я уже с левой ноги пробил. Где-то немного фарт был на моей стороне. Это футбол – без него никак. И я, в первую очередь, благодарю Бога, который дал мне этот шанс и верит в меня. Очень хотел забить, потому что нужно было что-то показывать, ведь я игрок атакующего профиля.

– Какие впечатления от первого тайма? Создалось впечатление, что команда еще не полностью оправилась после дерби. Может быть, эмоционально выгорели?

– Да, где-то так и есть. Было действительно тяжело, могу сказать по себе. Первые 20–25 минут я откровенно тяжело входил в игру – чувствовал, что не вышел свежим. Но потом тренер поменял нам позиции, я пошел чуть ближе к атаке – и что-то начало меняться. Да, первый тайм был не самый сильный в нашем исполнении, но это футбол, и бывает всякое.

– С точки зрения организации игры, на мой взгляд, «Металлист» сегодня провел один из лучших матчей сезона. Вы как-то особенно готовились? Знали, как играть против этого соперника?

– Думаю, прежде всего мы хотели играть первым номером. Вышли с четырьмя защитниками, в опорной зоне играли я и Максим Багачанский. Было больше акцента на контроль мяча. Но, как вы сказали, не все получалось. И уже по ходу матча, учитывая счет, мы перестроились и начали действовать вторым номером. Это тоже хорошо работает. Нам очень нужен результат, чтобы «запрыгнуть» в последний вагон УПЛ. Мы верим в это и должны доказывать это на поле.

– И насколько, на твой взгляд, эта задача реальна для выполнения с учетом оставшихся соперников?

– Можно спокойно играть в футбол и побеждать эти команды. Они ничем не лучше нас. Следует брать больше ответственности за свои действия на футбольном поле и показывать хорошую игру. Мы хорошая команда и все у нас получится!