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  4. Кирилл ДИГТЯРЬ: «Мы продолжаем борьбу за стыковые матчи»
Украина. Первая лига
13 мая 2025, 14:43 |
138
0

Кирилл ДИГТЯРЬ: «Мы продолжаем борьбу за стыковые матчи»

Лидер «Металлиста» прокомментировал результат матча с «Кудровкой»

13 мая 2025, 14:43 |
138
0
Кирилл ДИГТЯРЬ: «Мы продолжаем борьбу за стыковые матчи»
ФК Металлист

В чемпионской группе Первой лиги состоялся матч «Металлист» – «Кудровка». Поединок завершился победой хозяев поля со счетом 2:0. Впечатлениями о матче поделился автор второго мяча в составе «Металлиста» Кирилл Дигтярь.

– Кирилл, с победой! «Металлист» продолжает борьбу за выход в УПЛ. Какие твои эмоции после этого матча?

– Эмоции смешанные, потому что игра оказалась очень тяжелой. Вы сами видели: первый тайм нам не совсем удался, но потом, на мой взгляд, ситуацию удалось выровнять. Во втором тайме забили второй мяч и смогли победить.

– Сегодня ты сыграл на позиции левого полузащитника. Не было ли дискомфорта? Тебе привычнее действовать в защите?

– Конечно, мне более родная позиция левого защитника, но если тренеры говорят, что я могу сыграть в полузащите – играю. Сказали, что сегодня играл там – без проблем, вышел и выполнил задание.

– В первом тайме было ощущение, что команда не до конца вошла в игру. Это как-то связано с тем, что предыдущий матч с «Металлистом 1925» был эмоционально изнуряющим?

– Мне кажется, да. Было ощущение, что не сразу включились в игру. Провалили первые минуты, но дальше все выровняли. И я очень рад, что в итоге получили положительный результат. Мы продолжаем борьбу, по крайней мере, за стыковые матчи.

– У тебя уже второй гол в этом сезоне – и оба в последних двух матчах. Причем оба – очень стильные. В прошлом туре ты уверенно пробил в касание, а на этот раз расшатал защитника и красиво забил. Чувствуешь себя все увереннее в атаке?

– Да, результативные действия очень придают уверенность. Очень рад, что удалось отличиться и в прошлом туре, и сейчас. Но я не собираюсь на этом останавливаться. Раз уж пошло – надо забивать в каждом матче!

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чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Металлист Харьков Кирилл Дигтярь Кудровка
Сергей Турчак Источник: ФК Металлист
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