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Украина. Первая лига
13 мая 2025, 12:09 | Обновлено 13 мая 2025, 12:12
923
0

Первая лига. Эпицентр стал чемпионом, Металлист 1925 вышел на 2-е место

Обзор матчей Первой лиги

13 мая 2025, 12:09 | Обновлено 13 мая 2025, 12:12
923
0
Первая лига. Эпицентр стал чемпионом, Металлист 1925 вышел на 2-е место
ФК Эпицентр

8-11 мая состоялись поединки Первой лиги Украины. Предлагаем вашему вниманию обзор самых интересных событий в этих матчах.

Чемпион тура

«Эпицентр» обыграл «Полтаву» со счетом 2:0 и гарантировал себе золотые медали Первой лиги. Команда из Каменец-Подольского, которая ранее обеспечила себе выход в УПЛ, с 47 очками в активе недосягаемая для конкурентов.

Курьезы тура

Автоголы представителя «Полтавы» Дмитрия Плахтыря и вратаря «Диназа» Тита Чернецкого стали одними из самых курьезных эпизодов в туре. Голкипер вышгородской команды и вовсе пропустил мяч непонятным образом после подачи углового. Но стоит отметить, что вины обоих футболистов в пропущенных голах нету, так как мяч попал в них случайно.



«Левандовски» тура

«Агробизнес» победил в поединке с ФК ЮКСА со счетом 1:0. Единственным голом в матче почти сразу после выхода на замену отличился во втором тайме Максим Войтиховский. Нападающий, у которого красуется на спине «девятка», как у Левандовски, исполнил пенальти в чем-то в стиле знаменитого поляка. Максим на замахе уложил голкипера и легким ударом отправил мяч в середину ворот гостей.

Голеадор тура

ФК Металлист 1925. Владлен Юрченко

Владлен Юрченко набрал обороты. 31-летний полузащитник отличился эффектным голом ворота «Буковины» на ее поле. Этот забитый мяч позволил харьковской команде одержать выездную победу 2:1, а Владлену записать в свой актив уже восьмой гол в этом сезоне. Конкуренты Юрченко в лице Василия Цюцюры (8), Ари Моуры (11) и Даниила Кравчука (12) в этом туре мячей не забивали. То есть, если Владлен, в каком-то из оставшихся поединков оформит покер, он в теории может рассчитывать на звание лучшего снайпера в Первой лиги.

Гол тура

Албанский легионер «Металлиста 1925» Эрмир Рашица на 44-й минуте поединке с «Буковиной» забил победный мяч в ворота «Буковины». Албанец сделал это очень эффектно. Он перед ударом проделал несколько красивых финтов и затем элегантно отправил круглого в дальнюю девятку.

Прорыв тура

«Металлист 1925» после своей победы в Черновцах имеет 35 очков. С таким показателем харьковская команда сумела подняться на второе место. У третьей «Полтавы» также 35 баллов.

«Ямаль» тура

19-летний Максим Цвиренко своим голом помог «Металлисту» обыграть «Кудровку» со счетом 2:0. Сделал это талант харьковской команды очень красиво. Он сначала эффектно потанцевал с мячом, а затем технично отправил его в дальний угол ворот черниговской команды! Прямо как это сейчас любит делать лидер «Барселоны» Ламин Ямаль.

Бильярдный гол тура

«Металлург» выиграл у «Миная» со счетом 2:1. А капитан запорожской команды Андрей Близниченко порадовал фанатов классным голом. Экс-футболист «Днепра» красиво обработал мяч, а потом зряче закатил его в угол точно в бильярдную лузу шар.

Катеначчо тура

«Подолью» удалось победить «Викторию» на ее поле. Единственным голом в этой встрече отличился на 39 минуте Ярослав Квасов. Стоит отметить, что наставнику команды из Хмельницкого Сергею Ковальцу удалось настроить свою команду на гол и на то, чтобы не пропустить.

Засуха тура

Матч «Кремень» – «Прикарпатье» завершился вничью 0:0. Примечательно, что перед этим поединки с участием команды из Ивано-Франковска получались одними из самых голевых в чемпионате Украины.

Чего ждать?

Центральным поединком следующего тура будет противостояние лидеров Первой лиги, а именно «Эпицентра» и «Металлиста 1925». Этот матч состоится 18 мая и станет настоящим украшением чемпионата Украины.

Плей-офф за повышение Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Эпицентр 20 14 5 1 34 - 13 47
2 Металлист 1925 22 11 6 5 27 - 16 35
3 Полтава 22 11 6 5 28 - 19 35
4 Кудровка 22 11 5 6 22 - 16 32
5 Агробизнес 20 10 2 8 18 - 23 32
6 Металлист 20 8 6 6 26 - 17 30
7 Буковина 20 7 6 7 18 - 18 27
8 ЮКСА 22 9 5 8 30 - 30 26
Полная таблица
Плей-офф за понижение Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Виктория 21 7 8 6 26 - 15 29
2 Нива Тернополь 21 7 7 7 27 - 24 28
3 Прикарпатье 21 7 7 7 26 - 24 28
4 Феникс-Мариуполь 21 7 4 10 24 - 30 25
5 Металлург Зп 22 6 7 9 23 - 31 25
6 Минай 21 6 5 10 19 - 28 23
7 Подолье 21 4 8 9 19 - 26 20
8 Диназ 22 3 6 13 17 - 44 15
9 Кремень 22 3 5 14 14 - 40 14
Полная таблица

По теме:
Металлист – Кудровка – 2:0. Видео голов и обзор матча
Буковина – Металлист 1925 – 1:2. Видео голов и обзор матча
Агробизнес – ЮКСА – 1:0. Видео гола и обзор матча
обзор тура Первой лиги Первая лига Украины
Дмитрий Котков
Дмитрий Котков Sport.ua
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