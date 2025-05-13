Первая лига. Эпицентр стал чемпионом, Металлист 1925 вышел на 2-е место

8-11 мая состоялись поединки Первой лиги Украины. Предлагаем вашему вниманию обзор самых интересных событий в этих матчах.

Чемпион тура

«Эпицентр» обыграл «Полтаву» со счетом 2:0 и гарантировал себе золотые медали Первой лиги. Команда из Каменец-Подольского, которая ранее обеспечила себе выход в УПЛ, с 47 очками в активе недосягаемая для конкурентов.

Курьезы тура

Автоголы представителя «Полтавы» Дмитрия Плахтыря и вратаря «Диназа» Тита Чернецкого стали одними из самых курьезных эпизодов в туре. Голкипер вышгородской команды и вовсе пропустил мяч непонятным образом после подачи углового. Но стоит отметить, что вины обоих футболистов в пропущенных голах нету, так как мяч попал в них случайно.







«Левандовски» тура

«Агробизнес» победил в поединке с ФК ЮКСА со счетом 1:0. Единственным голом в матче почти сразу после выхода на замену отличился во втором тайме Максим Войтиховский. Нападающий, у которого красуется на спине «девятка», как у Левандовски, исполнил пенальти в чем-то в стиле знаменитого поляка. Максим на замахе уложил голкипера и легким ударом отправил мяч в середину ворот гостей.

Голеадор тура

ФК Металлист 1925. Владлен Юрченко

Владлен Юрченко набрал обороты. 31-летний полузащитник отличился эффектным голом ворота «Буковины» на ее поле. Этот забитый мяч позволил харьковской команде одержать выездную победу 2:1, а Владлену записать в свой актив уже восьмой гол в этом сезоне. Конкуренты Юрченко в лице Василия Цюцюры (8), Ари Моуры (11) и Даниила Кравчука (12) в этом туре мячей не забивали. То есть, если Владлен, в каком-то из оставшихся поединков оформит покер, он в теории может рассчитывать на звание лучшего снайпера в Первой лиги.

Гол тура

Албанский легионер «Металлиста 1925» Эрмир Рашица на 44-й минуте поединке с «Буковиной» забил победный мяч в ворота «Буковины». Албанец сделал это очень эффектно. Он перед ударом проделал несколько красивых финтов и затем элегантно отправил круглого в дальнюю девятку.

Прорыв тура

«Металлист 1925» после своей победы в Черновцах имеет 35 очков. С таким показателем харьковская команда сумела подняться на второе место. У третьей «Полтавы» также 35 баллов.

«Ямаль» тура

19-летний Максим Цвиренко своим голом помог «Металлисту» обыграть «Кудровку» со счетом 2:0. Сделал это талант харьковской команды очень красиво. Он сначала эффектно потанцевал с мячом, а затем технично отправил его в дальний угол ворот черниговской команды! Прямо как это сейчас любит делать лидер «Барселоны» Ламин Ямаль.

Бильярдный гол тура

«Металлург» выиграл у «Миная» со счетом 2:1. А капитан запорожской команды Андрей Близниченко порадовал фанатов классным голом. Экс-футболист «Днепра» красиво обработал мяч, а потом зряче закатил его в угол точно в бильярдную лузу шар.

Катеначчо тура

«Подолью» удалось победить «Викторию» на ее поле. Единственным голом в этой встрече отличился на 39 минуте Ярослав Квасов. Стоит отметить, что наставнику команды из Хмельницкого Сергею Ковальцу удалось настроить свою команду на гол и на то, чтобы не пропустить.

Засуха тура

Матч «Кремень» – «Прикарпатье» завершился вничью 0:0. Примечательно, что перед этим поединки с участием команды из Ивано-Франковска получались одними из самых голевых в чемпионате Украины.

Чего ждать?

Центральным поединком следующего тура будет противостояние лидеров Первой лиги, а именно «Эпицентра» и «Металлиста 1925». Этот матч состоится 18 мая и станет настоящим украшением чемпионата Украины.

Плей-офф за повышение Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Эпицентр 20 14 5 1 34 - 13 47 2 Металлист 1925 22 11 6 5 27 - 16 35 3 Полтава 22 11 6 5 28 - 19 35 4 Кудровка 22 11 5 6 22 - 16 32 5 Агробизнес 20 10 2 8 18 - 23 32 6 Металлист 20 8 6 6 26 - 17 30 7 Буковина 20 7 6 7 18 - 18 27 8 ЮКСА 22 9 5 8 30 - 30 26 Полная таблица