Первая лига. Эпицентр стал чемпионом, Металлист 1925 вышел на 2-е место
Обзор матчей Первой лиги
8-11 мая состоялись поединки Первой лиги Украины. Предлагаем вашему вниманию обзор самых интересных событий в этих матчах.
Чемпион тура
«Эпицентр» обыграл «Полтаву» со счетом 2:0 и гарантировал себе золотые медали Первой лиги. Команда из Каменец-Подольского, которая ранее обеспечила себе выход в УПЛ, с 47 очками в активе недосягаемая для конкурентов.
Курьезы тура
Автоголы представителя «Полтавы» Дмитрия Плахтыря и вратаря «Диназа» Тита Чернецкого стали одними из самых курьезных эпизодов в туре. Голкипер вышгородской команды и вовсе пропустил мяч непонятным образом после подачи углового. Но стоит отметить, что вины обоих футболистов в пропущенных голах нету, так как мяч попал в них случайно.
«Левандовски» тура
«Агробизнес» победил в поединке с ФК ЮКСА со счетом 1:0. Единственным голом в матче почти сразу после выхода на замену отличился во втором тайме Максим Войтиховский. Нападающий, у которого красуется на спине «девятка», как у Левандовски, исполнил пенальти в чем-то в стиле знаменитого поляка. Максим на замахе уложил голкипера и легким ударом отправил мяч в середину ворот гостей.
Голеадор тура
Владлен Юрченко набрал обороты. 31-летний полузащитник отличился эффектным голом ворота «Буковины» на ее поле. Этот забитый мяч позволил харьковской команде одержать выездную победу 2:1, а Владлену записать в свой актив уже восьмой гол в этом сезоне. Конкуренты Юрченко в лице Василия Цюцюры (8), Ари Моуры (11) и Даниила Кравчука (12) в этом туре мячей не забивали. То есть, если Владлен, в каком-то из оставшихся поединков оформит покер, он в теории может рассчитывать на звание лучшего снайпера в Первой лиги.
Гол тура
Албанский легионер «Металлиста 1925» Эрмир Рашица на 44-й минуте поединке с «Буковиной» забил победный мяч в ворота «Буковины». Албанец сделал это очень эффектно. Он перед ударом проделал несколько красивых финтов и затем элегантно отправил круглого в дальнюю девятку.
Прорыв тура
«Металлист 1925» после своей победы в Черновцах имеет 35 очков. С таким показателем харьковская команда сумела подняться на второе место. У третьей «Полтавы» также 35 баллов.
«Ямаль» тура
19-летний Максим Цвиренко своим голом помог «Металлисту» обыграть «Кудровку» со счетом 2:0. Сделал это талант харьковской команды очень красиво. Он сначала эффектно потанцевал с мячом, а затем технично отправил его в дальний угол ворот черниговской команды! Прямо как это сейчас любит делать лидер «Барселоны» Ламин Ямаль.
Бильярдный гол тура
«Металлург» выиграл у «Миная» со счетом 2:1. А капитан запорожской команды Андрей Близниченко порадовал фанатов классным голом. Экс-футболист «Днепра» красиво обработал мяч, а потом зряче закатил его в угол точно в бильярдную лузу шар.
Катеначчо тура
«Подолью» удалось победить «Викторию» на ее поле. Единственным голом в этой встрече отличился на 39 минуте Ярослав Квасов. Стоит отметить, что наставнику команды из Хмельницкого Сергею Ковальцу удалось настроить свою команду на гол и на то, чтобы не пропустить.
Засуха тура
Матч «Кремень» – «Прикарпатье» завершился вничью 0:0. Примечательно, что перед этим поединки с участием команды из Ивано-Франковска получались одними из самых голевых в чемпионате Украины.
Чего ждать?
Центральным поединком следующего тура будет противостояние лидеров Первой лиги, а именно «Эпицентра» и «Металлиста 1925». Этот матч состоится 18 мая и станет настоящим украшением чемпионата Украины.
|Плей-офф за повышение
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Эпицентр
|20
|14
|5
|1
|34 - 13
|47
|2
|Металлист 1925
|22
|11
|6
|5
|27 - 16
|35
|3
|Полтава
|22
|11
|6
|5
|28 - 19
|35
|4
|Кудровка
|22
|11
|5
|6
|22 - 16
|32
|5
|Агробизнес
|20
|10
|2
|8
|18 - 23
|32
|6
|Металлист
|20
|8
|6
|6
|26 - 17
|30
|7
|Буковина
|20
|7
|6
|7
|18 - 18
|27
|8
|ЮКСА
|22
|9
|5
|8
|30 - 30
|26
|Плей-офф за понижение
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Виктория
|21
|7
|8
|6
|26 - 15
|29
|2
|Нива Тернополь
|21
|7
|7
|7
|27 - 24
|28
|3
|Прикарпатье
|21
|7
|7
|7
|26 - 24
|28
|4
|Феникс-Мариуполь
|21
|7
|4
|10
|24 - 30
|25
|5
|Металлург Зп
|22
|6
|7
|9
|23 - 31
|25
|6
|Минай
|21
|6
|5
|10
|19 - 28
|23
|7
|Подолье
|21
|4
|8
|9
|19 - 26
|20
|8
|Диназ
|22
|3
|6
|13
|17 - 44
|15
|9
|Кремень
|22
|3
|5
|14
|14 - 40
|14
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